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    2035 жылға қарай қазақстандықтардың 80 пайызы табиғи газға қол жеткізеді - министр

    АСТАНА. KAZINFORM – Президенттің Парламент палаталарының бірлескен отырысында берген тапсырмаларын жүзеге асыру аясында Қазақстанда өңірлерді газбен қамту жеделдетіледі. Халықты қамту деңгейі 2035 жылға қарай 80%-ға дейін жетпек. Бұл туралы Үкімет отырысында Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов мәлімдеді.

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    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Солтүстік өңірлерді газдандыру мақсатында 2025 жылғы 9 қазанда Қазақстан Үкіметі мен «Газпром» Жария акционерлік қоғамы арасында «Ишим — Астана» магистралдық газ құбырын салу жобасын іске асыру туралы меморандумға қол қойылды.

    — Жобаны іске асыру Астана, Көкшетау және Петропавл қалаларын сенімді газбен қамтамасыз етуге, сондай-ақ елдің солтүстік өңірлеріне табиғи газ жеткізу маршруттарын әртараптандыруға мүмкіндік береді. Жергілікті атқарушы органдар іске асыратын газдандыру жобалары уақытылы қаржыландырылған, сондай-ақ «Ишим — Астана» магистралдық газ құбыры жобасы табысты іске асырылған жағдайда, елді газдандыру деңгейін 2035 жылға қарай 64,2%-дан 80%-ға дейін ұлғайту жоспарланып отыр, — деді Е. Ақкенженов.

    2025 жылы газ транзиті 70,4 млрд текше метр болды. Биылғы жоспар — 73,3 млрд текше метр.

    — Алғашқы 5 айдағы нақты көрсеткіш 30,3 млрд текше метрге жетті. Жыл қорытындысы бойынша барлық жоспарлы көрсеткіштерге қол жеткізу көзделген, — деді Энергетика министрі.

    Айта кетейік, Қазақстанда газдандыру деңгейі 64,2%-ға жетті. Тауарлық газдың ресурстық базасын ұлғайту мақсатында жаңа кен орындарын игеру жоспарланып отыр.

    Газ Энергетика Ерлан Ақкенженов
    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
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