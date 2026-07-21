21 шілдеде шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 467,86 теңгеден сатып алынады, 474,82 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу — 535,00 теңге, сату — 544,99 теңге;
- рубль: сатып алу — 5,55 теңге, сату — 5,85 теңге;
- юань 68,97 теңгеден сатып алынады, 73,82 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу — 470,16 теңге, сату — 472,12 теңге;
- еуро: сатып алу — 537,32 теңге, сату — 542,25 теңге;
- рубль 5,66 — 5,79 теңге аралығында саудаланады.
- юань 69,30 — 71,79 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 20 шілдеде доллардың орташа бағамы 0,25 теңге арзандап, 470,28 теңге болды.