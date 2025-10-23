22 күн АҚШ тарихындағы екінші ең ұзақ шатдаун болды
АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ үкіметі жұмысының тоқтауы елдің федералды бағдарламасына әсер еткен АҚШ тарихындағы ең ұзақ екінші оқиға болды, деп хабарлайды USNewsRank.
Сенат үкіметтің 21 қарашаға дейін қайта ашылуын және автоматты қаржыландыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін уақытша шығыстар туралы заң жобасын 12-ші рет қабылдай алмады.
54 те 46 дауыс бұрынғылармен бірдей болды, өйткені республикашылар да, демократтар да бір-бірімен байланысқа шықпай отыр. Заң жобасын Сенатта қабылдау үшін кемінде 60 дауыс қажет.
Екі демократ сенатор, невададалық Кэтрин Кортес Масто мен Пенсильваниядан Джон Феттерман республикашылдармен бірге заң жобасын қабылдауға дауыс берді, бірақ олардың дауыстары нәтиже бермеді.
Үкіметтің ұзаққа созылған әрекетсіздігі 42 миллион табысы төмен америкалыққа қосымша көмек көрсету бағдарламасын қаржыландыру тапшылығына алып келеді.
АҚШ үкіметінің жұмысы бұған дейін 2018 жылдың желтоқсанынан 2019 жылдың басына дейін Дональд Трамптың президент ретіндегі бірінші мерзімі кезінде денсаулық сақтауды қаржыландыруға қатысты келіспеушіліктерге байланысты 35 күнге созылған, деп хабарлайды The Guardian.
Бұған дейін АҚШ-тың Қазақстандағы елшілігі шатдаунға байланысты мәлімдеме жасады.