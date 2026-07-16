22 млрд теңгеден астам айыппұл кешірілді: ІІМ рақымшылықтың нәтижесін жариялады
АСТАНА. KAZINFORM — ІІМ рақымшылық туралы заңның жүзеге асырылуы жөнінде мәлімет берді.
1 шілдеде Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясының қабылдануына орай жарияланған рақымшылық туралы заңға қол қойды. Бұл — адамгершілік пен ізгілікті негізге алған маңызды шешім.
Сонымен қатар амнистия қоғамның қауіпсіздігіне қауіп төндірмейтін және азаматтардың құқықтарына нұқсан келтірмейтін жағдайларда ғана қолданылады. Тәуелсіз Қазақстан тарихында алғаш рет әкімшілік рақымшылық өткізілді. Оның аясында заңда көрсетілген баптар бойынша азаматтар әкімшілік айыппұл төлеуден босатылды. Ішкі істер органдарының бағыты бойынша амнистия шамамен 590 мың азаматқа қатысты қолданылды.
Нәтижесінде оларға қатысты 1,3 миллионнан астам әкімшілік өндіріп алу тоқтатылып, жалпы сомасы 22 миллиард теңгеден асатын айыппұл есептен шығарылды.
— Рақымшылық — бір реттік ізгілік шарасы. Ол болашақта жасалатын құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктен босатпайды. Егер азамат қайтадан құқық бұзса, ол заң талаптарына сәйкес толық жауапкершілікке тартылады. Ішкі істер министрлігі азаматтарды заң талаптарын сақтауға, өзгелердің құқықтарын құрметтеуге шақырады. Құқық бұзушылық жасамау — жауапкершіліктен сақтанудың ең дұрыс жолы. Ал «Заң және тәртіп» қағидатын сақтау — қауіпсіз әрі әділетті қоғамның басты негізі, — деді ҚР ІІМ ӘПК төрағасы Мұрат Қабденов.
Айта кетелік Президент рақымшылық туралы заңға қол қойды: 1 миллионға жуық айыппұл кешірілетіні туралы жазған едік.