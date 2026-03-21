    22:38, 21 Наурыз 2026 | GMT +5

    22 наурызда ауа райы қандай болады

    АСТАНА. KAZINFORM — Синоптиктер 22 наурызға арналған ауа райы болжамын жариялап, Қазақстанның 13 өңірі мен Астана қаласында дауылды ескерту күтілетінін болжады. Бұл туралы «Қазгидромет» РМҚ мәлім етті.  

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Астана: түнде және таңертең тұман, жолда көктайғақ күтіледі.

    Ақмола облысының батысы мен оңтүстігінде: тұман, жолда көктайғақ. Көкшетауда түнде және таңертең жолдарда көктайғақ.

    Шымкент: күндіз жаңбыр, найзағай. Жел күші күндіз 15-20 м/с.

    Түркістан облысы (оңтүстігі және таулы аймақтар): таңертең және күндіз жаңбыр, найзағай. Солтүстігі мен таулы аймақтарында тұман. Жел күші 15-20 м/с.

    Жамбыл облысы (оңтүстігі және таулы аймақтар): таңертең және күндіз жаңбыр, найзағай. Таулы аймақтарда тұман. Жел күші 15-20 м/с. Таразда таңертең және күндіз жаңбыр, найзағай, кейде тұман.

    Атырау облысы: батысы, оңтүстігі және шығысында жаңбыр, күндіз найзағай, шаңды дауыл. Солтүстігінде түнде және таңертең тұман. Жел күші 15-20 м/с. Атырауда жаңбыр, күндіз найзағай, шаңды дауыл.

    Абай облысы (оңтүстігі мен орталығы): тұман.

    Шығыс Қазақстан облысы: солтүстігі, шығысы, оңтүстігінде тұман. Өскеменде түнде және таңертең тұман.

    Қарағанды облысы: батысы, солтүстігі, шығысында тұман. Түнде және таңертең жолда көктайғақ. Қарағандыда кейде тұман.

    Ұлытау облысы: солтүстігі, шығысы, орталығы тұман. Жезқазғанда кейде тұман.

    Қостанай облысы: батысы, солтүстігі, шығысында көктайғақ, тұман. Қостанайда тұман.

    Павлодар облысы: оңтүстігі, шығысында тұман. Түнде және таңертең жолда көктайғақ. Павлодарда тұман.

    Солтүстік Қазақстан облысы: батысы, солтүстігі, оңтүстігінде тұман, көктайғақ. Жел күші күндіз 15-20 м/с. Петропавлда тұман, көктайғақ, жел күші күндіз 15-20 м/с.

    Маңғыстау облысы: солтүстік-шығысында күндіз жаңбыр, найзағай. Батысы, оңтүстігі, орталығы тұман. Ақтауда тұман.

    Батыс Қазақстан облысы: батысы, солтүстігі, шығысында тұман. Оралда түнде және таңертең тұман.

    Бұған дейін кейбір күндері елдің солтүстігінде және оңтүстік бөлігінде атмосфералық фронттың өтуіне байланысты жауын-шашын (жаңбыр, қар) болып, жел күшейеді, ал елдің оңтүстігінде күндіз найзағай болатынын жаздық.

    Республика бойынша тұман және көктайғақ болжануда. Қалған аумақтарда жауын-шашынсыз ауа райы болады.

    Бақытгүл Абайқызы
    Соңғы жаңалықтар