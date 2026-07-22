22 шілдедегі валюта бағамы қандай
АСТАНА. KAZINFORM — Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде 22 шілдеге белгіленген шетел валюталарының бағамы жарияланды.
Kurs.kz мәліметінше, Астанада:
АҚШ доллары – сатып алу 465,85 теңге, сату 472,78 теңге;
еуро – сатып алу 531,97 теңге, сату 541,95 теңге;
Ресей рублі – сатып алу 5,48 теңге, сату 5,78 теңге.
Алматыдағы айырбастау пункттерінде:
АҚШ доллары – сатып алу 467,41 теңге, сату 469,69 теңге;
еуро – сатып алу 534,48 теңге, сату 539,81 теңге;
Ресей рублі 5,63–5,77 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Шымкентте:
АҚШ доллары – сатып алу 468,40 теңге, сату 470,50 теңге;
еуро – сатып алу 535,16 теңге, сату 540,30 теңге;
Ресей рублі – сатып алу 5,65 теңге, сату 5,72 теңге.
Ұлттық банктің 22 шілдеге белгілеген ресми бағамы бойынша:
1 АҚШ доллары – 469,59 теңге;
1 еуро – 536,22 теңге;
1 Ресей рублі – 5,96 теңге.
21 шілдедегі күндізгі сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 469,59 теңгені құрап, алдыңғы күнмен салыстырғанда 0,73 теңгеге төмендеді.