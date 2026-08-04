22 жастағы қазақстандық Солтүстік Кипрде пышақ жарақатын алды
АСТАНА. KAZINFORM – 22 жастағы қазақстандық Солтүстік Кипрде пышақ жарақатын алып, ауруханаға жеткізілді. Бұл хабарды ҚР Сыртқы істер министрлігі растады.
Жергілікті БАҚ Никосия қаласындағы «Metropol» супермаркетінде пышақпен шабуыл салдарынан екі адам жарақат алғанын жариялады. Алдын ала мәлімет бойынша, ер адам белгісіз себеппен әйелді пышақтап өлтіруге әрекеттенген. Шабуылдан кейін күдікті өзіне де қол салған.
Кейінірек, оның жасанды тыныс алу аппаратына қосылғаны және жағдайы өте ауыр екені, тіпті өміріне қауіп төніп тұрғаны хабарланды.
Ал кейбір БАҚ жәбірленушінің аты-жөні мен суретін жариялады.
– ҚР Сыртқы істер министрлігі Солтүстік Кипрде біздің азаматымызға қатысты орын алған оқиғадан хабардар. Қазіргі уақытта қазақстандық дипломаттар мән-жайды анықтауда және жергілікті құзырлы органдармен байланыста. Қосымша ақпарат ресми мәліметтердің түсуіне қарай ұсынылады. Бұл мәселе Министрліктің бақылауында, – деп жауап берді ҚР СІМ баспасөз қызметі.
Полицияның баспасөз қызметі таратқан мәліметке сәйкес, оқиға салдарынан ауыр жарақат алған әйел мен шабуыл жасаған ер адам Никосиядағы доктор Бурхан Налбантоглу атындағы мемлекеттік ауруханаға жеткізілген. Қазіргі уақытта екеуінің де ем-дом алып жатқаны хабарланды.
Полиция оқиғаның нақты себебі әзірге анықталмағанын мәлімдеді. Іс бойынша тергеу амалдары жалғасып жатыр.
Бұған дейін ҚР СІМ Сербияда қаза тапқан қазақстандық әйелдің өлімін растаған еді.