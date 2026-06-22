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    23-24 маусымда елордадағы маңызды жол айрығының бір бөлігі жабылады

    АСТАНА.KAZINFORM — Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы Мәңгілік Ел даңғылы мен Сығанақ көшесінің көлік айрығында жол жабынының үстіңгі қабатын төсеу жұмысын жүргізеді. 

    Жол жөндеу
    Фото: Астана әкімдігі

    Осыған байланысты 2026 жылғы 23-24 маусым аралығында келесі учаскелерде автокөлік қозғалысы толықтай жабылатын болады:
    * Мәңгілік Ел даңғылынан Сығанақ көшесіне, Түркістан көшесі бағытына қарай оңға бұрылатын съезд;
    * Түркістан көшесі жағынан Достық көшесі бағытына қарай оңға бұрылатын съезд.

    - Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер жүру бағытын алдын ала жоспарлауы және жол қозғалысын ұйымдастырудағы өзгерістерді ескеруі қажет, - делінген хабарламада.

    Айта кетелік Астанада тағы бір көше уақытша жабылғаны туралы жазған едік

    Астана Жол жабылды Жөндеу жұмыстары
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар