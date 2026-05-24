24 мамыр. Kazinform күнтізбесі. Тұлғалар туған күн
Бүгін, 24 мамыр күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
ЕСІМДЕР
59 жыл бұрын (1967) Шымкент қаласы Төтенше жағдайлар департаментінің басшысы Қуанар Бекенұлы БАЗАРБАЕВ дүниеге келді.
Солтүстік Қазақстан облысы Шалақын ауданы Қаратал ауылының тумасы.
Еңбек жолын өрт сөндірушіден бастаған. 1994-2000 жылдары Петропавл қаласының күзет бекетінің инспекторы, кезекші өрт сөндіру қызметінің басшысы, бастығы болып жұмыс істеді. 2000-2005 жылдары Петропавл қаласының өрт сөндіру бөлімдерінің бастығы, 2005-2012 жылдары Солтүстік Қазақстан облысының "Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі" ММ бастығы, 2012-2015 жылдары Қостанай облысы Төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары, 2015-2020 жылдары Маңғыстау облысы Төтенше жағдайлар департаментінің бастығы, 2020-2023 жылдары Астана қаласы Төтенше жағдайлар департаментінің бастығы қызметін атқарған.
Қазіргі лауазымын 2023 жылдың қыркүйегінен бері атқарып жатыр.
54 жыл бұрын (1972) «Қазақстан темір жолы ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры Наталья Николаевна ГОДУНОВА дүниеге келді.
Орал қаласында туған. Батыс Қазақстан ауыл шаруашылығы институтын (экономист мамандығы бойынша), Ресей Федерациясы Үкіметінің жанындағы Қаржы академиясын бітірген.
Еңбек жолын 1993 жылы «Орал Агроөнеркәсіпбанкте» экономист болып бастаған. 1997-2005 жылдары Батыс Қазақстан аумақтық мемлекеттік мүлікті және активтерді басқару комитетінің жетекші маманы, бөлім бастығы, Батыс Қазақстан облысы әкімі аппаратының бөлім меңгерушісі, Батыс Қазақстан облыстық Экономика және бюджеттік жоспарлау департаментінің директоры, 2005-2006 жылдары Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда өкілідігінде кеңесші-экономист, 2006-2009 жылдары Маңғыстау облысы әкімінің кеңесшісі, 2009-2011 жылдары Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда өкілдігінің консультанты, орынбасары, міндетін атқарушы, 2012-2013 жылдары ҚР Премьер-Министрі орынбасарының кеңесшісі, 2013-2015 жылдары Қызылорда облысы әкімінің орынбасары, экономика, қаржы және жұмыспен қамту мәселелеріне жетекшілік етті. 2015-2017 жылдары «Нұр Отан» партиясының хатшысы, «Нұр Отан» партиясының Саяси кеңесі Бюросының мүшесі, 2017-2018 жылдары ҚР Орталық сайлау комиссиясының мүшесі, 2018-2022 жылдары Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетінің төрайымы, 2022-2024 жылдары ҚР Жоғарғы аудиторлық палатасының төрайымы лауазымын атқарған.
Қазіргі қызметін 2024 жылдың сәуір айынан бастап атқарып келеді.
Қазақстан Республикасының Құрмет грамотасы (2008) және «Құрмет» орденімен (2016) марапатталған.
46 жыл бұрын (1980) Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Аппаратының басшысы Айгүл Қаржаубайқызы КЕНЖЕБАЕВА дүниеге келді.
Жамбыл облысы Меркі ауданында туған. М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетін «Экономика және еңбек әлеуметтануы» мамандығы бойынша, Қазтұтынуодағы Қарағанды университетін «Экономика саласындағы құқықтық реттеу» мамандығы бойынша, ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясын «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша бітірген.
Еңбек жолын 2001 жылы жеке компанияда бастаған. 2003 жылдан бастап мемлекеттік қызметте.
2003-2017 жылдары ҚР Индустрия және сауда, индустрия және жаңа технологиялар, Инвестициялар және даму министрліктерінде әртүрлі лауазымдарды атқарды. 2017-2023 жылдары ҚР Инвестициялар және даму, Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрліктерінің Стратегиялық жоспарлау және жобалау басқармасы департаментінің директоры, 2023-2024 жылдары ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Салааралық үйлестіру департаментінің директоры болып жұмыс істеді.
Қазіргі лауазымын 2024 жылғы желтоқсаннан бастап атқарып келеді.
38 жыл бұрын (1988) ауыр атлетикадан әлемнің бірнеше дүркін чемпионы, ҚР еңбек сіңірген спорт шебері Илья Александрович ИЛЬИН дүниеге келді.
Қызылорда қаласында туған. 2009 жылы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің дене шынықтыру факультетін бітірген.
2001 жылғы желтоқсанда Семейде өткен ел чемпионатында Қызылорда қаласының мектеп оқушысы 13 жасар ауыр атлет арнайы жүлдеге ие болды. 2005 жылы 17 жасында жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионы болды. Сол жылы 15 қарашада Катардың Доха қаласында 2005 жылғы чемпионаттың таңдаулы ауыр атлеті атанды. 2006 жылы Қытайда жастар арасындағы әлем чемпионы атанды. Осы жылы Санто-Домингода 94 келі салмақ санатында әлем чемпионы болды. 2006 жылдың желтоқсанында Катардағы Азия ойындарында 94 келі салмақта 401 келі нәтижемен чемпион атанды. 2008 жылы Бейжің Олимпиадасында жеңімпаз болып, алтын медальды жеңіп алды. 2010 жылы Қазақстанның және Азия ойындарының чемпионы. 2011 жылы Парижде үш дүркін әлем чемпионы атанды. 2012 жылы Лондон Олимпиадасының чемпионы атанды, 2014 жылы Алматыда өткен әлем чемпионатында төртінші рет жеңіске жетті. 2016 жылы допинг дауына байланысты екі Олимпиададағы нәтижелері қайта қаралып, ХОК тәртіптік комиссиясының шешімімен Олимпиаданың алтын медальдарынан айырылды.
2020 жылы Қызылорда қаласындағы «Мұз айдыны» кешенінің директоры қызметін атқарған. 2020 жылғы қыркүйектен Қазақстан спортшылар одағының Қызылорда филиалының басшысы.
«Құрмет», «Барыс» ордендерімен марапатталған.
33 жыл бұрын (1992) Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі Ербол Жоракелдіұлы ТҰЯҚБАЕВ дүниеге келді.
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетін бітірген.
2011-2013 жылдары «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ, «ҚР Әділет министрлігі Сот актілерін орындау комитеті» ММ, «ҚР Парламенті Шаруашылық басқармасының Инженерлік орталығы» РМК-да өндірістік тәжірибеден өтті. 2013-2018 жылдары ҚР Білім және ғылым министрігі Ғылым комитеті басқармасы сарапшысы, бас сарапшысы, жетекшісінің м.а., 2019-2020 жылдары «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ БАҚ-пен және халықпен жұмыс жөніндегі департаменттің менеджері, «Astana» ӘКК» АҚ Стратегия және жиынтық талдау департаменті, Цифрландыру және кәсіпкерлікті қолдау департаментінің бас менеджері, 2020-2021 жылдары Астана қаласы әкімі аппаратының Ұйымдастыру-бақылау бөлімінің бас маманы, бас инспекторы, жетекшісі лауазымын атқарған. 2021-2022 жылдары Астана қаласы әкімі аппаратының Инспекторлық және аумақтық жұмыс бөлімінің жетекшісі, 2022-2023 жылдары Астана қаласы әкімі аппараты жетекшісінің орынбасары болып қызмет атқарды. 2023-2026 жылдары ҚР Үкіметі Аппараты Әлеуметтік даму бөлімінің меңгерушісі болды.
Қазіргі лауазымын 2026 жылғы сәуірден бері атқарып келеді.
32 жыл бұрын (1994) әлемдік деңгейдегі танымал әнші, композитор, мультиинструменталист Димаш (Дінмұхаммед) Қанатұлы ҚҰДАЙБЕРГЕН дүниеге келді.
Ақтөбе қаласында туған. Димаштың ата-анасы – танымал әншілер Қанат және Света Айтбаевтар. Ол алғаш рет спектакльде ойнап, көпшілікке таныла бастады. Бес жасында тұңғыш рет музыкалық колледж сахнасында ән салған. Алты жасында «Айналайын» республикалық байқауының «Фортепиано» номинациясында жеңімпаз атанды. 2010 жылы «Байқонырдың Әсем дауыстары» Халықаралық фестивалінің І жүлде лауреаты атанды. 2012 жылы «Жас қанат» Республикалық жас ән орындаушылар байқауының Гран-при жүлдесіне ие болып, осы жылы «Восточный базар» Халықаралық байқауында І жүлде лауреаты атанды. 2013 жылы Димаш Құдайберген «Мейкин Азия» І Халықаралық фестивалінің жеңімпазы болды. Сонымен қатар Витебск қаласында өткен XXIV Халықаралық эстрадалық ән орындаушылар «Славян базары-2015» байқауында Гран-при жеңіп алған. 2015 жылы 28 қазан күні Ыстанбұлда Димаш Құдайберген «Abu TV» Халықаралық Азия-Тынық мұхит фестивалінда Қазақстан Республикасының атынан алғаш рет қатысты. Ол 2014 жылы Димаш Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық колледжде академиялық ән орындау сыныбын тәмамдап, Қазақ Ұлттық өнер университетінің «эстрада өнері» факультетіне түсті. Димаш қазақ, ағылшын, орыс, қытай, серб, итальян, француз, тағы басқа тілдерде ән орындайды. Димаш Құдайбергенов Қытайдың I am a singer (Мен әншімін) телебайқауына қатысып, сайыстың барлық кезеңінен өтіп екінші орынды жеңіп алды. Аталған жобаны Қытайдың ең ірі Hunan TV телеарнасы көрсетеді. 2017 жылы Азияның «Грэммиі» саналатын «Top Chinese Music Award» сыйлығын «Азияның ең танымал әншісі» аталымында жеңіске жетті. Көптеген халықаралық жүлделердің иегері.