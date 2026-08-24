24 тамыз. Kazinform күнтізбесі. Жылнама
Kazinform оқырман назарына 24 тамызға арналған атаулы күндер мен есте қалар оқиғалар күнтізбесін ұсынады.
АТАУЛЫ КҮНДЕР
Халықаралық қызық музыка күні
Бұл ерекше мереке жыл сайын Нью-Йорк композиторы және музыкант Патрик Гранттың бастамасымен аталып өтеді, ол өз шығармаларында классикалық және танымал музыкадан бастап постпанк, амбиент және этникалық музыкаға дейін әртүрлі музыка жанрларын біріктіреді.
Оғаш музыка күнінің басты мақсаты — музыканттар мен композиторларды жайлылық аймағынан шығып, жанрлар мен стильдермен тәжірибе жасауға ынталандыру, сондай-ақ тыңдаушыларды радио немесе теледидарда естілмейтін ерекше музыкамен таныстыру. Халықаралық таңғаларлық музыка күні — бұл шекараны ілгерілету және барлық жаңа және әдеттен тыс нәрселерге ашық болу күні.
ЕСТЕ ҚАЛАР ОҚИҒАЛАР
1996 жылы Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қаракестек ауылында Сүйінбай ақынның мекені, ақын шығармалары бейнеленген жәдігерлерден тұратын Сүйінбайдың әдеби-мемориалдық мұражайы ашылды. Мұражай алдындағы алаңда ақынның ескерткіші орнатылған, оның авторы Б.Әбішев.
1998 жылы композитор Нұрғиса Тілендиевке «Халық қаһарманы» жоғары атағы берілді. Нұрғиса Тілендиев (1925-1998) — дирижер, композитор, домбырашы, КСРО және Қазақ КСР халық әртісі, Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген әртісі.
1999 жылы Бішкекте Шанхай бестігінің — Қазақстан Республикасы, Қытай Халық Республикасы, Қырғыз Республикасы, Ресей Федерациясы және Тәжікстан Республикасының мемлекет басшыларының саммиті өтті, оның қорытындысы бойынша Бішкек декларациясы қабылданды. қол қойды. Саммит барысында Нұрсұлтан Назарбаев, Цзян Цзэминь және Асқар Ақаев Қазақстан, Қытай және Қырғызстанның мемлекеттік шекараларының түйісу нүктесі туралы үшжақты келісімге де қол қойды.
2012 жылы Семейден 50 шақырым жерде батыр бейітінің жанына қазақ халқының тарихындағы атақты жауынгерлердің бірі — жоңғарларға қарсы шайқастарға белсене қатысқан Күшікбайға ескерткіш орнатылды. Ескерткіш батырдың дулығасына, домбыра мен аққуға ұқсайды. Құрылымы темірбетоннан жасалып, маңғыстаулық таспен қапталған.
2012 жылы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі номиналды құны 500 теңгелік «Әлемнің әйгілі мешіттері» сериясынан «Файсал» және «Захир» ескерткіш алтын монеталарын айналымға шығарды.
Фейсал мешіті (Пәкістан, Исламабад) — әлемдегі ең үлкен мешіттердің бірі. Ислам әлеміндегі әйгілі мешіт көлемі мен сәулетінің арқасында ғана танымал болды. Оның ауданы 5000 шаршы метрді құрайды және 300 000 сенушілерді қабылдай алады.
2016 жылы Белградта қазақтың ұлы ақыны Жамбыл Жабаев ескерткішінің ресми ашылу салтанаты өтті. Салтанатты шара барысында Қазақстан мен Сербия басшылары Жамбыл Жабаевтың бюстіне гүл шоқтарын қойды.
2016 жылы Халықаралық Олимпиада комитетінің (ХОК) президенті Томас Бах Геннадий Головкинге ХОК-тың спорттық жетістіктері мен спорт әлеміндегі жеңісі үшін олимпиада белгісін жіберді. Төсбелгі олимпиада символы — бес сақина және Афина 2004 — қазақ боксшысы қатысқан Олимпиаданы білдіреді. Ол күмістен жасалған.
2017 жылы облыстық мұрағат Астанада өткен «Қазақстанның жаңа тарихы — Қазақстан тарихының жаңа белестері» көрмесінде сирек және бірегей материалдарды — мешіттер мен шіркеулердің метрикалық кітаптарын, қазақ тарихы бойынша анықталған құжаттар мен құжаттардың көшірмелерін ұсынды.
2017 жылы Ш. Чокин атындағы Қазақ энергетика ғылыми-зерттеу институтында техника ғылымдарының докторы, профессор, академик, энергетика ғалымы және ел энергетика ғылымының негізін қалаушы Шафик Чокинге ескерткіш ашылды. Ол Қазақ энергетика ғылыми-зерттеу институтының алғашқы директоры болды. Академик Чокиннің басшылығымен институт елдегі ең ірі және ең прогрессивті энергетикалық зерттеу мекемелерінің біріне айналды, оның бірегей эксперименттік қондырғылары бар, олардың көпшілігі әлемде теңдесі жоқ болды. Оның тікелей қатысуымен Қазақстанның энергетика саласын, Ертіс-Қарағанды каналын және Қапшағай су электр станциясын жобалаудың кешенді ғылыми-техникалық болжау жүйесі жасалды.
2020 жылы Атырауда алтын және күміс артефактілері бар сирек кездесетін жерлеу орны табылды. Оны ерекше ететін нәрсе — оның екі қабатты болуы. Төменгі жерлеу орны біздің заманымызға дейінгі екінші ғасырға, сармат кезеңіне жатады. Жоғарғы жерлеу орны әлдеқайда кейінірек, XI–XII ғасырларда, печенегтер кезеңінде жасалған.
2021 жылы Молдова Республикасының аумағында алғаш рет аңызға айналған «Шерпен көпірінің» биігінде Ұлы Отан соғысында қаза тапқан қазақстандық жауынгерлерге арналған гранит ескерткіші ашылды. Ескерткіште шайқастарға қатысқан әскери бөлімдердің есімдері мәңгілікке жазылған. Ескерткіш «Даңқ жолы» халықаралық патриоттық жобасы аясында жасалған.
2021 жылы АҚШ-тың Оклахома-Сити қаласында байдарка және каноэде есуден АҚШ-тың ашық чемпионаты өтті. Оған әлемнің жетекші спортшылары қатысты. Мұндай жарыстар тарихында алғаш рет Қазақстан байдаркамен есу мектебінің өкілі Әнуар Акчурин қатысып, америкалық Гэвин Роспен бірге екілік каноэде 200 метрлік есуде жеңіске жетті. Жалпы алғанда, қазақстандық спортшы бір алтын және төрт күміс медаль жеңіп алды.
2023 жылы Астанада алғаш рет жасөспірімдер мен кадеттер арасында джиу-джитсудан әлем чемпионаты өтті. Бұл жарыстарда алматылық 12 жасар Айлин Мұрзағали керемет жетістікке жетіп, жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілді. Джиу-джитсудан 2023 жылғы әлем чемпионатының қорытындысы бойынша болашағынан үміт күттіретін дарынды спортшы Айлин Мурзағали төрт жекпе-жек өткізіп, сенімді жеңіске жетіп, алтын медальға қол жеткізді. Оның қарсыластары Словения, Біріккен Араб Әмірліктері, Қазақстан және Словакия өкілдері болды.
2024 жылы Хорватияның Задар қаласында джиу-джитсудан өткен әлем кубогында қазақстандық Жібек Құлымбетова алтын медаль жеңіп алды. Джиу-джитсу және грэпплингтен сегіз дүркін әлем чемпионы, Самат Рамазанов атындағы Академияның спортшысы, күлгін белбеу иегері 48 келіге дейінгі салмақта (21 жасқа дейін) сынға түсті. Джиу-джитсу жарысы «не-ваза» дисциплинасы бойынша 20-дан астам елдің спортшылары арасында өтті. Жібек Құлымбетова джиу-джитсудан жеті дүркін әлем чемпионы, грэпплингтен әлем чемпионы, самбодан әлем чемпионатының қола жүлдегері, грэпплингтен AIGA және джиу-джитсудан Азия чемпионатының жеңімпазы, көптеген халықаралық және республикалық жарыстардың жеңімпазы және жүлдегері.
2025 жылы Көкшетауда ерекше спорттық шара, Қазақстанда осындай жалғыз жарыс — «Көкшетау жалындары» түнгі жартылай марафоны өтті. Еліміздің түкпір-түкпірінен 1100-ден астам қатысушы жағалаудағы сөре сызығына шықты. Көкшетау тұрғындары, Ақмола облысының жүгіру әуесқойлары, сондай-ақ Қостанай, Петропавл, Астана және басқа да қалалардың спортшылары үш қашықтық — 5, 10 және 21 шақырым бойынша жүгіруге қатысты.