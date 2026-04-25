26 cәуірде еліміздің бірқатар аймағында жауын-шашын күтіледі
АСТАНА. KAZINFORM – «Қазгидромет» 2026 жылғы 26 сәуірге арналған Қазақстан аумағы бойынша ауа райы болжамын жариялады.
Алматы қаласының Іле Алатауы тауларында (Медеу және Бостандық аудандарының таулы аймақтарында) жел күшейіп, күндіз екпіні 18–23 м/с болады. Алматы облысында да жел күшейеді, күндіз орталық, шығыс және таулы аймақтарда жел екпіні 18–23 м/с жетеді. Қонаев қаласында күндіз желдің жылдамдығы 18 м/с дейін күшейеді.
Ұлытау облысында түнде батыс, солтүстік және орталық аудандарда қатты жаңбыр мен дауылды жел күтіледі. Күндіз жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауылды жел болады. Желдің екпіні 15–20 м/с, кей жерлерде 25 м/с дейін жетеді. Жезқазған қаласында жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауылды жел күтіледі, желдің жылдамдығы 23 м/с дейін болады.
Қарағанды облысында күндіз жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауылды жел күтіледі. Қарағанды қаласында да осындай ауа райы жағдайлары сақталады.
Ақмола облысының Көкшетау қаласында түнде кей жерлерде қатты жауын-шашын болады. Күндіз жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауылды жел күтіледі. Желдің жылдамдығы 15–20 м/с.
Қызылорда облысында түнде жаңбыр, найзағай және дауылды жел күтіледі. Облыстың орталық, солтүстік және оңтүстік аймақтарында шаңды дауыл болады. Жел 15–20 м/с, кей жерлерде 25 м/с дейін жетеді. Қызылорда қаласында да түнде жаңбыр, найзағай және шаңды дауыл күтіледі.
Маңғыстау облысында түнде және таңертең тұман түседі. Жел солтүстік пен шығыс бағыттарында 15–20 м/с болады. Ақтауда да түнде және таңертең тұман күтіледі.
Жетісу облысының таулы аймақтарында түнде және таңертең тұман болады. Облыстың шығыс бөлігінде өрт қаупі жоғары, оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.
Қостанай облысында түнде шығыс пен оңтүстік аудандарда қатты жауын-шашын (көбіне жаңбыр), найзағай, күндіз жаңбыр мен бұршақ болады. Түнде және таңертең батыс пен солтүстік аймақтарда тұман түседі.
Жамбыл облысының таулы аймақтарында жаңбыр, найзағай және тұман күтіледі. Жел кей жерлерде 23–28 м/с дейін күшейеді. Тараз қаласында да желдің екпіні 23 м/с дейін жетуі мүмкін.
Ақтөбе облысында жел күшейеді. Түнде оңтүстікте, күндіз солтүстік пен шығыста жел екпіні 15–20 м/с болады. Түнде солтүстікте -1°С дейін үсік күтіледі.
Батыс Қазақстан облысында түнде және таңертең тұман болады. Түнде солтүстік пен шығыс аудандарда -3°С дейін үсік болуы ықтимал.
Шығыс Қазақстан облысында күндіз жаңбыр мен найзағай күтіледі, түнде және таңертең тұман түседі.
Абай облысында жаңбыр, найзағай және кей жерлерде бұршақ болады. Жел екпіні 23–28 м/с дейін жетеді.
Павлодар облысында күндіз жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауылды жел күтіледі.
Түркістан облысының таулы аймақтарында жаңбыр мен найзағай болады. Жел кей жерлерде 23 м/с дейін күшейеді. Шымкент пен Түркістан қалаларында да жел күшейеді.
Айта кетсек, осыған дейін бүгін еліміздің 7 қаласында ауа сапасы нашарлайтынын жазған едік.