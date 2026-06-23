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    26 маусым күні Парламент палаталарының бірлескен отырысы өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM — Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов Қазақстан Республикасы Парламент палаталарының бірлескен отырысын шақыру туралы Өкімге қол қойды. Бұл туралы Мәжілістің баспасөз қызметі хабарлады. 

    Парламент
    Фото: Парламент

    — Қазақстан Республикасы Конституциясының 58-бабы 4-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының бірлескен отырысы 2026 жылғы 26 маусымда сағат 10.00-де Астана қаласында шақырылсын, — деп жазылған Өкім мәтінінде. 

     

    Ерлан Қошанов Мәжіліс Парламент
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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