    08:46, 21 Наурыз 2026 | GMT +5

    26 наурыздан бастап қандай салық есептері қабылданбайды

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекеттік кірістер комитеті «Салық есептілігін өңдеу сервистері» ақпараттық жүйесі мен Салық төлеушінің ескі кабинетінің толық өшірілуіне байланысты салық есептілігі нысандарын кезең-кезеңімен өшіру жоспарланған. 

    Коллаж: Canva

    1. 2026 жылғы 26 наурыздан бастап СЕӨС-де және ескі СТК-де келесі СЕН-дары өшіріледі: 
    1) 200.00 СЕН – Жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша декларация;
    2) 200.03 СЕН – Құрылымдық бөлімшелері бойынша жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша декларацияға қосымша;
    3) 300.00 СЕН – Қосылған құн салығы бойынша декларация;
    4) 400.00 СЕН – Акциз бойынша декларация;
    5) 421.00 СЕН – Құрылымдық бөлімше немесе салық салуға байланысты объектілер үшін акциз есебінің нысаны;
    6) 860.00 – СЕН – Жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы бойынша декларация;
    7) 870.00 СЕН – Қоршаған ортаға теріс әсері үшін төлемақы бойынша декларация;
    8) 910 СЕН – Шағын бизнес субъектілері үшін оңайлатылған декларация.

    2. 2026 жылғы 2 сәуірден бастап СЕӨС-де және ескі СТК-де келесі СЕН-дары өшіріледі: 

    1) 220.00 СЕН –Жеке табыс салығы бойынша декларация; 
    2) 328.00 СЕН – Тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініш;
    3) 700.00 СЕН – Көлік құралы салығы, жер салығы мен мүлік салығы бойынша декларация;
    4) 920.00 СЕН – Бірыңғай жер салығын төлеушілерге арналған декларация. 

    Есептерді тапсыру кезінде қиындық туындамас үшін салық төлеушілер жаңа қызметке алдын ала ауысуы керек.

    Айта кетелік электрондық шот-фактуралар мен салық төлеу тәртібінде жеңілдіктер енгізілді

    Назым Бөлесова
