Докторантура мен магистратураға өтініш беру 28 қазанда басталады
АСТАНА. KAZINFORM — 28 қазанда магистратураға түсу үшін кешенді тестілеуге өтініштерді қабылдау және докторантураға түсу емтиханына құжаттарды қабылдау басталады. Бұл туралы Ғылым және жоғары білім министрлігі мәлім етті.
Өтініш беру ҚР ҒЖБМ Ұлттық тестілеу орталығының app.testcenter.kz сайты арқылы өтеді.
КТ-ға өтініш беру 2025 жылғы 10 қарашаға дейін жалғасады.
Ведомствоның дерегінше, шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының топтары бойынша бейінді магистратураға түсушілерден құжаттарды қабылдау ағымдағы жылғы 28 қазан мен 10 қараша аралығында жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарымен жүзеге асырылады.
— Тестілеудің өзі қараша-желтоқсан айларында өтеді. Өтініш беру кезінде түсуші тестілеуді тапсыру қаласын өз еркімен таңдайды. Түсушілер өтініштерді қабылдау мерзімі аяқталғанға дейін (10 қарашаға дейін) білім беру бағдарламаларының тобы, тілі және тестілеуді тапсыру қаласын өзгерту бойынша өтінішке өзгерістер енгізе алады. Өтініштерді қабылдау базасы жабылғаннан кейін таңдалған білім беру бағдарламаларының тобы мен тестілеу тапсыру қаласы өзгертілмейді. Тестілеуді өткізу күні туралы ақпарат түсушінің жеке кабинетінде ағымдағы жылғы 14 қарашада қолжетімді болады, — делінген хабарламада.
Министрліктің мәліметінше, ғылыми-педагогикалық магистратураға түсу үшін кешенді тестілеу электрондық форматта өткізіледі және үш бөлімнен тұрады:
- шет тілі бойынша тест
- оқуға дайындығын анықтауға арналған тест
- білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тест.
Тестілеуге 3 сағат 55 минут беріледі. Шекті балл — 75 балл, оның ішінде шет тілі бойынша кемінде 25 балл, оқуға дайындығын анықтауға арналған тест бойынша кемінде 7 балл, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша: бірінші бейінді пән бойынша кемінде 7 балл, екінші бейінді пән бойынша кемінде 7 балл.
Бейінді магистратураға түсушілер тек білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тест тапсырады. Шекті балл кемінде 30 балл, оның ішінде бірінші бейінді пән бойынша кемінде 7 балл, екінші бейінді пән бойынша кемінде 7 балл.
— Докторантураға түсу емтиханын тапсыруға өтініш беру 2025 жылғы 10 қарашаға дейін жалғасады. Докторантураға түсушілер ДТЕ-ге қатысу үшін өтініш бергенге дейін жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының қабылдау комиссиясына құжаттарды тапсыруы қажет. Докторантураға түсу үшін ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша мемлекеттік тілді меңгергенін растайтын сертификат және шет тілін меңгергенін растайтын сертификат ұсыну қажет. TOEFL ITP сертификаты бар тұлғалар ДТЕ басталғанға дейін ағылшын тілін білуге арналған қосымша тестілеуді тапсырады, — деп жазды министрліктің баспасөз қызметі.
Түсу емтиханы желтоқсан айында өтеді. Егер түсушіге берілген өтінішке (тестілеуді тапсыру қаласы, білім беру бағдарламаларының тобы) өзгерістер енгізу қажет болған жағдайда, оған өтініштерді қабылдау базасы жабылғанға дейін (10 қарашаға дейін) өтінішті өңдеуге немесе өшіруге мүмкіндік беріледі. Қосымша тестілеуді өткізу орны, күні мен уақыты туралы ақпарат түсушінің жеке кабинетінде ағымдағы жылғы 14 қарашада, түсу емтиханы бойынша ақпарат 27 қарашада қолжетімді болады.
Философия докторлары (РhD) бағдарламасы бойынша докторантураға түсу емтиханына әңгімелесу, эссе жазу және білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтихан кіреді. Бейіні бойынша докторлар бағдарламасы бойынша, оның ішінде индустриялық PhD бағдарламалары бойынша докторантураға түсу емтиханы әңгімелесу және білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша емтихан сұрақтары бөлімдерінен тұрады. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша философия докторлары (РhD) бағдарламасы бойынша докторантураға білім алу үшін түсу емтиханынан кемінде 75 балл, бейіні бойынша докторлар бағдарламасы бойынша, оның ішінде индустриялық PhD бағдарламалары бойынша докторантураға — кемінде 50 балл жинаған тұлғалар конкурстық негізде қабылданады.
