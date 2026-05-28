KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    28 мамырда Қазақстанның 16 облысында дауылды ескерту жарияланды

    АСТАНА. КАZINFORM — «Қазгидромет» РМҚ 28 мамыр күні Қазақстанның 16 өңірінде дауылды ескерту жарияланды.

    28 мамырда Қазақстанның 16 облысында дауылды ескерту жарияланды
    Фото: pixabay

    Астана қаласында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, күндіз бұршақ түсуі мүмкін. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің екпіні 15-20 м/с болады.

    Алматы қаласында жаңбыр мен найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыс желі кей уақытта 15 м/с дейін күшейеді.

    Шымкент қаласында түнде және таңертең жаңбыр, найзағай, дауылды жел күтіледі. Желдің екпіні 15-20 м/с.

    Абай облысының шығысы мен орталығында түнде жаңбыр жауып, найзағай болады. Күндіз жаңбыр, найзағай, бұршақ, дауылды жел күтіледі, облыстың оңтүстігінде қатты жаңбыр жауады. Жел екпіні кей жерлерде 23-28 м/с дейін жетеді. Өңірде жоғары өрт қаупі сақталады, шығысында төтенше өрт қаупі бар.

    Ақмола облысында жаңбыр, найзағай, кей жерлерде қатты жаңбыр, бұршақ және дауылды жел болады. Желдің екпіні 23-28 м/с дейін күшейеді. Облыстың батысы мен оңтүстігінде жоғары өрт қаупі, оңтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады.

    Ақтөбе облысында түнде кей жерлерде аздаған жаңбыр мен найзағай, күндіз жаңбыр және найзағай күтіледі. Желдің екпіні 15-23 м/с. Өңірде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады.

    Алматы облысының оңтүстігі мен таулы аймақтарында жаңбыр, кей уақытта қатты жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауылды жел болады. Жел екпіні 25 м/с дейін жетеді. Солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.

    Атырау облысында жаңбыр, найзағай, кей жерлерде қатты жаңбыр, бұршақ және дауылды жел күтіледі. Желдің екпіні 23-28 м/с дейін күшейеді. Кей аудандарда жоғары және төтенше өрт қаупі бар.

    Шығыс Қазақстан облысында жаңбыр, найзағай, қатты жаңбыр, бұршақ және дауылды жел күтіледі. Желдің екпіні 23-28 м/с. Облыстың батысы мен оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.

    Жамбыл облысында жаңбыр, найзағай, таулы өңірлерде қатты жаңбыр, бұршақ және дауылды жел болады. Жел екпіні 23-28 м/с дейін жетеді. Солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.

    Жетісу облысында жаңбыр, найзағай, кей жерлерде қатты жаңбыр мен бұршақ күтіледі. Желдің екпіні 23-28 м/с. Облыста жоғары, ал шығысында төтенше өрт қаупі сақталады.

    Батыс Қазақстан облысында жаңбыр, найзағай, кей жерлерде бұршақ пен дауылды жел болады. Желдің екпіні 15-20 м/с. Облыстың бірқатар бөлігінде жоғары өрт қаупі сақталады.

    Қарағанды облысында күндіз жаңбыр, найзағай, дауылды жел, кей жерлерде қатты жаңбыр мен бұршақ күтіледі. Жел екпіні 23-28 м/с дейін күшейеді. Өңірде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады.

    Қостанай облысында жаңбыр, найзағай, кей өңірлерде қатты жаңбыр, бұршақ және дауылды жел болады. Желдің екпіні 23-28 м/с дейін жетеді. Бірқатар ауданда жоғары өрт қаупі сақталады.

    Қызылорда облысында жаңбыр, найзағай, дауылды жел, кей жерлерде шаңды дауыл күтіледі. Желдің екпіні 15-20 м/с. Өңірде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады.

    Маңғыстау облысында жаңбыр, найзағай, тұман және шаңды дауыл болады. Желдің екпіні 15-20 м/с. Кей аудандарда жоғары және төтенше өрт қаупі бар.

    Павлодар облысында жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауылды жел күтіледі. Жел екпіні 23-28 м/с дейін жетеді. Солтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады.

    Солтүстік Қазақстан облысында жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауылды жел болады. Желдің екпіні 23-28 м/с. Кей жерлерде жоғары өрт қаупі сақталады.

    Түркістан облысында жаңбыр, найзағай, дауылды жел, кей аудандарда қатты жаңбыр мен бұршақ күтіледі. Жел екпіні 23-28 м/с дейін күшейеді. Солтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.

    Ұлытау облысында жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауылды жел болады. Желдің екпіні 23 м/с дейін жетеді. Өңірде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады.

    Ауа райы Жаңбыр Найзағай
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Авторлар