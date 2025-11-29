29 қараша. Тұлғалар туған күн
Бүгін, 29 қараша күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
60 жыл бұрын (1965) Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы әкімінің орынбасары Нұрберген Өтебайұлы ХУДИБАЕВ дүниеге келді.
Түрікменстан халық шаруашылығы институтын экономист мамандығы бойынша, Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін заңгер мамандығы бойынша бітірген.
Еңбек жолы: 1985 жылы Түрікменстан Республикасы «Центрнефтехимремстрой» Красноводск қалалық басқармасының технологиялық жабдықтарды жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі 4-разрядты слесарь, 1988-1991 жылдары Түрікменстан Республикасы, Красноводск қалалық жылу электр орталығы мекемесінің слесары, машинисі, 1991-1992 жылдары Түрікменстан Республикасы, Красноводск ауданы бойынша мемлекеттік салық инспекциясының мемлекеттік салық инспекторы, 1992-1995 жылдары Түрікменстан Республикасы Бекдаш ауылы бойынша мемлекеттік салық инспекциясының тексеру бөлімінің бас салық инспекторы, 1995-1996 жылдары Мемлекеттік қаржылық бақылау комитетінің Маңғыстау облысы бойынша басқармасының Қарақиян ауданы бойынша бөлімінің бас бақылаушы-ревизоры, 1996-1999 жылдары Қарақия аудандық қаржы бөлімінің бастығы, 1999-2003 жылдары Маңғыстау облысы Қарақиян ауданы бойынша қаржы комитетінің төрағасы, 2003-2008 жылдары Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы бойынша қаржы комитетінің төрағасы, 2008-2012 жылдары Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы бойынша салық басқармасының басшысы, 2012-2017 жылдары Жаңаөзен қаласы әкімінің орынбасары болып қызмет атқарған.
54 жыл бұрын (1971) Еуразиялық экономикалық комиссияның Экономика және қаржы саясаты жөніндегі Алқа мүшесі (министр) Бақыт Тұрлыханұлы СҰЛТАНОВ дүниеге келді.
Алматы қаласында туған. 1994 жылы Қазақ ұлттық техникалық университетін «Робототехникалық кешендер және жүйелер» мамандығы бойынша үздік бітірді. 1995 жылы Қазақ мемлекеттік басқару академиясын «Бизнес және менеджмент» мамандығы бойынша бітірді.
Еңбек жолы: 1994 жылы ҚР Қаржы министрлігі Қаржы нарығының бағалы қағаздар басқармасының акционерлеу және лицензиялау бөліміне жетекші маман болып жұмысқа тұрды. 1995-1996 жылдары Қаржы министрлігінде бөлім бастығы, 1996-1997 жылдары басқарма бастығының орынбасары, 1997-1998 жылдары Бюджет департаменті директорының орынбасары, 1998-1999 жылдары Мемлекеттік сатып алу жөніндегі департамент директоры, 1999-2001 жылдары Қазынашылық департаменті директорының орынбасары, 2001-2002 жылдары Бюджет департаменті директорының орынбасары, 2002 жылы Мемлекеттік бюджет департаментінің директоры қызметін атқарды. 2002-2003 жылдары ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі бюджеттік саясат және жоспарлау департаментінің директоры, 2003-2006 жылдары экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің вице-министрі, 2006-2007 жылдары ҚР Статистика агенттігінің төрағасы, 2007 жылғы қаңтар-тамыз айларында ҚР Қаржы вице-министрі болды. 2007 жылғы тамыздан бастап ҚР экономика және бюджеттік жоспарлау министрі, 2010-2012 жылдары ҚР Президентінің көмекшісі, 2012-2013 жылдары ҚР Президенті Әкімшілігі Басшысының орынбасары қызметтерін атқарды. 2013-2014 жылдары ҚР Премьер-Министрінің орынбасары — Қаржы министрі, 2014-2018 жылдары Қазақстан Республикасының Қаржы министрі, 2018-2019 жылдары Астана қаласының әкімі, 2019-2022 жылдары ҚР Премьер-Министрінің орынбасары — Сауда және интеграция министрі болды. 2022-2024 жылдары ЕЭК Бәсекелестік және монополияға қарсы реттеу министрі қызметін атқарған.
Қазіргі қызметін 2024 жылдың ақпан йынан атқарып келеді.
«Құрмет» орденімен, медальдармен марапатталған.
47 жыл бұрын (1978) «Қазақстан» РТРК» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары Еркін Таңатқанұлы МҰХАМЕДЖАНОВ дүниеге келді.
Қостанай облысы, Науырзым ауданында туған. 2000 жылы Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық унивеситетін бітірген.
Еңбек жолы: 2000-2001 жылдары «Қазақстан» РТРК» АҚ Қостанай филиалының штаттан тыс корреспонденті, 2001-2002 жылдары «Қазақстан» РТРК» АҚ Қостанай филиалының дикторы, 2002-2003 жылдары «Қазақстан» РТРК» АҚ Қостанай филиалы жаңалықтар қызметінің шеф-редакторы, 2003 жылы «Қазақстан» РТРК» АҚ Қостанай филиалының редактор-корреспонденті, 2003-2005 жылдары «Қазақстан» РТРК» АҚ «Астана» ТРО АСБД-ның Қостанай облысындағы меншікті тілшісі, 2005-2006 жылдары «Қазақстан» РТРК» АҚ «Астана» ТРО АСБД-ның сараптамашы-редакторы, 2006 жылы «Қазақстан» РТРК» АҚ «Астана» ТРО АСБД-ның Қостанай облысындағы меншікті тілшісі, 2006-2010 жылдары «Қазақстан» РТРК» АҚ АСБД жаңалықтар қызметінің шеф-редакторы, 2010 жылы «Қазақстан» РТРК» АҚ АСБД тілшілер бөлімінің тілшісі, 2010 жылы «Қазақстан» РТРК» АҚ АСБД тілшілер бөлімінің арнайы тілшісі, 2010-2011 жылдары «Қазақстан» РТРК» АҚ АСБД шығару бөлімінің шеф-редакторы, 2011 жылы «Қазақстан» РТРК» АҚ АСБД тілшілер бөлімінің тілшісі, 2011-2012 жылдары «Қазақстан» РТРК» АҚ АСБД шығару бөлімінің шеф-редакторы; 2012 жылы «Қазақстан» РТРК» АҚ «Апта.kz» бағдарламасының шеф-редакторы, 2012-2015 жылдары «Қазақстан» РТРК» АҚ «Апта.kz» бағдарламасының жетекшісі, 2015-2017 жылдары «Қазақстан» РТРК» АҚ «Қазақстан» ҰТА ақпараттық бағдарламалар дирекциясының директоры, 2017-2018 жылдары «Қазақстан» РТРК» Қостанай облыстық филиалының директоры; 2018-2022 жылдары «Қазақстан» РТРК» АҚ «Qazaqstan» ҰТА директоры, 2022-2023 жылдары «Қазақстан» РТРК» АҚ Басқарма Төрайымының орынбасары, 2023-2025 жылдары «Abai tv» телеарнасының директоры болып қызмет атқарған.
Қазіргі лауазымын 2025 жылдың қараша айынан бері атқарып келеді.
46 жыл бұрын (1979) Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Олжас Сапарбекұлы САПАРБЕКОВ дүниеге келген.
Ақтөбе қаласында туған. Қазақ көлік және коммуникациялар академиясын, Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін бітірген.
Еңбек жолын 2001 жылы жеке меншік теміржол компаниясында бастаған. 2001-2006 жылдары «Қазақстан темір жолы» ҰК» құрылымында жұмыс істеді. 2006-2016 жылдары жеке коммерциялық құрылымдарда басшылық қызметтерді атқарды. 2016-2019 жылдары «Атамекен» ҰКП сарапшы, департамент директорының орынбасары, 2019-2021 жылдары Қостанай облысы әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы басшысының орынбасары, басшысы қызметтерін атқарды. 2021-2023 жылдары ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Индустриялық даму комитеті төрағасының орынбасары, 2023 жылдың маусым айынан қарашаға дейін ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитеті төрағасының орынбасары болды.
2024 жылдың ақпан айынан бастап қазіргі қызметінде.
43 жыл бұрын (1982) Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Республикасы Парламентіндегі Өкілдігінің басшысы Әмірбек Қанатбекұлы ОСПАНБЕКОВ дүниеге келді.
ҚР ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды заң институтын, «Тұран-Астана» университетін тәмамдаған.
Әр жылдары ҚР Ішкі істер органдарында қызмет атқарды, ҚР Парламенті Сенаты депутатының көмекшісі, Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетімен өзара іс-қимыл жөніндегі бөлімнің бас консультанты, Сенат аппаратының ұйымдастыру-бақылау және кадр жұмысы бөлімі меңгерушісінің орынбасары, кадр жұмысы және ақпараттық қауіпсіздік бөлімінің меңгерушісі болып жұмыс істеді. 2021-2022 жылдары ҚР Президенті кеңсесі бастығының орынбасары болған.
Қазіргі қызметін 2022 жылдың ақпан айынан атқарып келеді.