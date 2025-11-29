29 қараша. Жылнама
Kazinform оқырман назарына 29 қарашаға арналған атаулы күндер мен есте қалар оқиғалар күнтізбесін ұсынады.
АТАУЛЫ КҮНДЕР
Дүниежүзілік жанашырлық таныту күні
Жыл сайын аталып өтеді. Бұл атаулы күнге бастама жасаған үнді ақыны, журналист және қоғам қайраткері Притиш Нанди болды. Бұл күннің басты идеясы — ахимса негізінде өмір салтын насихаттау. Ахимса — кез келген тіршілік иесіне зиян келтірмеу, яғни кең мағынада зорлық-зомбылық жасамау. Барлық тірі дүниеге (адамдарға, жануарларға, өсімдіктерге) ешқашан және ешқандай жолмен — ойымен де, сөзбен де, іспен де зиян келтірмеу. Алғаш рет жанашырлық күні 2012 жылы аталып өтті және жануарлардың тағдырына, ғаламшардағы тіршілік иелеріне деген жанашырлыққа және вегетариандықтың маңыздылығына арналды. Ол Мумбайда (Үндістан) аталып өтті.
Халықаралық Палестина халқымен ынтымақ күні
1947 жылы осы күні БҰҰ Бас ассамблеясы Палестинаны бөлу туралы қарар қабылдады. 1977 жылы БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы жыл сайын 29 қарашаны «Халықаралық Палестина халқымен ынтымақ күні» ретінде атап өтуге қаулы қабылдады.
ЕСТЕ ҚАЛАР ОҚИҒАЛАР
1985 жылы Ақтөбе облысында «Алақай» қуыршақтар театры ашылды. Ондағы барлық қойылым екі тілде — қазақ және орыс тілінде қойылады. 2001 жылдан бастап театр ұжымы көптеген халықаралық фестивальдердің дипломанты және лауреаты болды.
2007 жылы Мадридте Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Сыртқы істер министрлері кеңесінің отырысында Қазақстанның 2010 жылы ЕҚЫҰ төрағасы болатыны туралы шешім қабылданды.
2010 жылы Астанада ЕҚЫҰ саммитінің қарсаңында қазақстандық ағылшын тілді «The Astana Times» газеті таныстырылды.
2010 жылы Астанада 2009 жылғы Қазақстандағы халық санағының түпкілікті қорытындысына арналған жинақ таныстырылды.
2011 жылы Түркияда Невшехир провинциясының төрт туристік ауданының қиылысында «Қазақстан» бульвары ашылды.
2013 жылы Астана қалалардың VI халықаралық байқауында «ТМД мен ЕурАзЭҚ үздік қаласы» дипломының иегері атанды.
2013 жылы Гонконгте Павлодардағы № 1 балалар көркем мектебінің оқушысы Арина Кузнецова «Туған өлкенің дәстүрі мен аңызы» халықаралық байқауында жеңімпаз атанды.
2016 жылы Үндістанның Нью-Дели қаласында Робот техникасы бойынша халықаралық олимпиада (World Robot Olympiad — WRO-2016) өтті. Оның нәтижесі бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасы ең креатив және инновациялық жоба үшін LEGO Education Creativity Award сыйлығын иеленді.
2017 жылы Польшаның Румя қаласында мүмкіндігі шектеулі жандар арасында армрестлингтен Әлем кубогы өтті. Оған қазақстандық Зарина Примак қатысып, бірінші орын алды.
2018 жылы «Заманауи қазақ бейнелеу өнерінің қазақ, ағылшын және орыс тілдеріндегі антологиясы» көрнекі каталогінің электронды нұсқасы жасалды. Бұл жоба — жоғары критерийлерге сәйкес келетін қазақстандық көркем өнер қауымдастығының үздік жетістіктерін насихаттайтын мемлекеттік имидж құру қадамы.
2019 жылы Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығында Болашақ термоядролық энергетиканың функционалдық және конструкциялық материалдарын сынауға арналған әлемдегі алғашқы мамандандырылған «Токамак» реакторын іске қосудың соңғы кезеңі жүзеге асырылды. Реакторды физикалық іске қосуды іске асыру маңызды оқиға және қондырғыны жұмыстың толық ауқымды жобалық параметрлеріне шығару жөніндегі жұмыстарды бастауға мүмкіндік беретін жауапты есептік кезең.
2019 жылы Қазақстанда алғаш рет Энергия үнемдеу саласын дамытуға қосқан үлесі үшін марапаты тағайындалды. Марапаттарға энергия үнемдеу саласының қызметкерлері, сондай-ақ энергия үнемдеу мен энергия тиімділігін арттыруға үлкен жеке үлес қосқан тұлғалар энергетикалық ресурстарды тиімді пайдалану саласындағы үздік әзірлемелері үшін ие болады. «Энергия үнемдеу саласына қосқан үлесі үшін» төсбелгісі ҚР Үкіметінің қаулысына сәйкес 2019 жылы 8 қарашада ведомстволық наградалар тізбесіне енгізілді.
2020 жылы Таразда «Biz birgemiz» бірегей монументі ашылды. Композиция жер планетасы түрінде жасалған, оның айналасында түрлі мамандық өкілдері — дәрігерлер, полиция қызметкерлері, еріктілер, құтқарушылар, әскери адамдар қол ұстасып тұр. Дәл осы адамдар коронавирус пандемиясымен күрестің алдыңғы шебінде тұрды.
2021 жылы айналымға 5 000 және 500 теңге номиналындағы күмістен және 200 және 100 теңге номиналындағы мельхиордан AQQÝ коллекциялық монеталары шығарылды.
2023 жылы Ақмола облысының «Жасыл ел» жастар және студенттік еңбек жасақтарының еңбек маусымының салтанатты жабылуы өтті."Жасыл ел» ұлттық жобасын іске асыру оны Нағыз бұқаралық жастар қозғалысына айналдыруға мүмкіндік берді. 2023 жылы «Жасыл Ел» бағдарламасы аясында Ақмола облысы бойынша 1200-ден астам жауынгер жұмыс істеді. «Үздік жауынгерлер», «Жасыл Ел» XIX еңбек маусымының «үздік штабтары» 50 мың теңгеге дипломдармен және тауарлық сертификаттармен марапатталды, 50 жас жауынгер алғыс хаттармен және естелік сыйлықтармен марапатталды.
2024 жылы «Самұрық-Қазына» қоры мен қытайлық SANY Renewable Energy компаниясының басшылары Жамбыл облысының әкімі Ербол Қарашөкеевпен бірге «Jibek Joly» арнайы экономикалық аймағында зауыттың іргетасын қалады. Жамбыл облысындағы жоба жел турбинасының компоненттерін өндіруді жергіліктендіруге бағытталған. Мұнда гондолалар, күпшектер, мұнаралар және бес негізгі компонент шығарылады: негізгі басқару жүйелері, түрлендіргіш жүйелер, сумен салқындату жүйелері, гондолалар корпустары және еңкейту жүйелері. Жобаны іске асыру үшін 114 млн доллар тікелей инвестиция тартылды.