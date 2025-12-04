Сырт мемлекеттерге ірі қара мал етін экспорттауға рұқсат күшіне енді
АСТАНА. KAZINFORM — 3 желтоқсаннан бастап Қазақстан аумағынан үшінші елдерге және ЕАЭО елдеріне ІҚМ етін әкетуге квоталар бөлу қағидалары күшіне енді. Аталған норма 2025 жылғы 31 желтоқсанына дейін қолданылады. Бұл туралы АШМ мәлім етті.
Ведомствоның мәліметінше, ІҚМ етін әкетуге арналған сандық лимит 13 000 тоннаны құрайды.
Бір тұлғаға арналған квота мөлшері бордақылау алаңының қуаттылығына байланысты мынадай мөлшерде белгіленеді:
бордақылау алаңының қуаттылығы 5 000 (бес мың) басталғанда — 1 000 (бір мың) тонна;
бордақылау алаңының қуаттылығы 10 000 (он мың) басталғанда — 2 000 (екі мың) тонна;
бордақылау алаңының қуаттылығы 15 000 (он бес мың) басталғанда — 3 000 (үш мың) тонна;
бордақылау алаңының қуаттылығы 20 000 (жиырма мың) басталғанда — 4 000 (төрт мың) тонна.
Квота өзінің бордақылау алаңынан мал басын пайдалану кезінде ет өңдеуші кәсіпорынның ірі қара малының етіне бөлінеді.
Квота мынадай өлшемшарттарға сәйкес келетін жеке және/немесе заңды тұлғаларға (оның ішінде экспорттық компанияларға) бөлінеді:
есепке алу нөмірі бар ет комбинатының болуы;
біржолғы қуаты кемінде 5 000 (бес мың) бас ірі қара мал болатын, есепке алу нөмірі бар жеке бордақылау алаңының болуы, малдың жасы кемінде 12 (он екі) ай, ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру дерекқорында тіркелген, бордақылау ұзақтығы кемінде 4 (төрт) ай болуы, сондай-ақ осы ірі қара мал басында құлақ сырғалары түрінде радиожелілік белгісімен сәйкестендірудің болуы (RFID). Бөлу сәтіндегі квота көлемін есептеу және жоғарыда көрсетілген өлшемшарттарға сәйкес бір бастың орташа тірі салмағы 200 (екі жүз) килограмм болып айқындалады;
сыртқы экономикалық келісімшарттарының болуы.
— Квоталар «Е-лицензиялау» порталында бөлінеді және «Сандық шектеулер (квоталар) енгізілген кезде тауарлардың жекелеген түрлерінің экспортына және (немесе) импортына лицензия беру» мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларына сәйкес жекелеген тауар түрлерін экспорттауға лицензия алу кезінде автоматты түрде беріледі, — делінген хабарламада.
Лицензия иелері лицензияның қолданылу мерзімі өткеннен кейін күнтізбелік 15 күн ішінде уәкілетті органға Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің 2023 жылғы 24 қарашадағы № 125 шешімімен бекітілген Үшінші елдермен саудада тарифтік емес реттеу шаралары қолданылатын тауарлардың бірыңғай тізбесіне енгізілген тауарлардың экспортына және (немесе) импортына лицензиялар мен рұқсаттар беру қағидаларына № 3 қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарлардың экспортына және (немесе) импортына лицензияның орындалуы туралы анықтаманы ұсынады.
«Сандық шектеулер (квоталар) енгізілген кезде жекелеген тауар түрлерін экспорттауға және (немесе) импорттауға лицензия беру» мемлекеттік қызметін көрсету қағидаларымен толығырақ сілтеме арқылы танысуға болады.
Еске сала кетейік, бұған дейін депутат Қырықбаев ет экспортына салынған тыйымды жоюды сұраған еді.