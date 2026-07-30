30 шілде. Kazinform күнтізбесі. Жылнама
Kazinform оқырман назарына 30 шілдеге арналған атаулы күндер мен есте қалар оқиғалар күнтізбесін ұсынады.
АТАУЛЫ КҮНДЕР
Дүниежүзілік адам саудасына қарсы күрес күні
2013 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас ассамблеясы бекітті. Негізгі міндет — адам саудасы құрбандарының басына түскен жағдай туралы ақпараттарды арттыру, олардың қорғау және құқықтарын қамтамасыз ету.
Халықаралық достық күні
Күнтізбедегі ең жас мерекелердің бірі. Оны атап өту туралы шешімді БҰҰ Бас Ассамблеясы 2011 жылдың 27 сәуірінде өткен 65-і сессиясында қабылдады. Жаңа датаны бекітуге идеологиялық негіз — Мәдениет және бейбітшілік саласындағы іс-қимыл декларациясы мен бағдарламасы, сондай-ақ 2001-2010 жылдарды қамтыған бүкіл ғаламшардың мүддесі үшін бейбітшілік мәдениеті мен зорлық-зомбылықсыз халықаралық онжылдық болды. БҰҰ мемлекеттік құрылымдарға, сондай-ақ халықаралық және өңірлік ұйымдарға бұл күнді әр елдің дәстүрі негізінде атап өтуді ұсынды. БҰҰ-ның қарарында әртүрлі халықтар арасындағы достықты нығайту аса ерекше атап өтілген.
ЕСТЕ ҚАЛАР ОҚИҒАЛАР
1925 жылы Павлодар облыстық атқару комитетінің штатына мұрағатшы лауазымының енгізілуімен Павлодар облысында архив мекемелерінің тарихы бастау алды. Облыс архивтерінде облыстың түрлі мекемелеріне және жеке тұлғаларға қатысты 1 миллион 100 мыңға жуық құжат сақтаулы. Жеке тұлғаларға қатысты құжаттар 1823-2007 жылдар аралығын қамтиды.
1937 жылы Шығыс Қазақстанда «Рубцовск-Риддер» теміржол учаскесі бойынша қозғалыс ашылды.
1992 жылы Қазақстан Республикасы мен Кабо-Верде Республикасының арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнады.
1993 жылы Қазақстан Республикасы мен Шығыс Уругвай Республикасының арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнады.
2012 жылы астаналық «Тұмар» ансамблі Италиядағы халықаралық конкурс-фестивальде бірінші орынды иеленді.
2016 жылы Қазақстан Малайзияда өтетін «жасыл технологиялар» халықаралық көрмесіне шақырылды. Онда Астанада өтетін «ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесін кеңінен насихаттау және қатысушыларды тарту үшін Қазақстан тарапына қажетті көрме және жарнамалық қондырғылармен қамтамасыз етілген алаң тегін берілді.
2017 жылы Түркияның Самсун қаласында XIII Сурдлимпиада ойындары өтті. Оған әлемнің 97 елінен 3105 спортшы қатысты. Қазақстандық таэквондошы Аян Әбдіраш 58 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсетіп, алтын медаль иеленді. Финалда ол украиндық спортшыдан басым түсті.
2017 жылы «ЭКСПО-2017» бағдарламасы аясында Astana Opera мемлекеттік опера және балет театрында «Опералия» дүниежүзілік опера өнері конкурсы өтті. Аталған байқауда үшінші жүлде мен 10 мың доллар көлемінде сыйақыны қазақстандық әнші Мария Мудряк иеленді.
2018 жылы Паттайада (Таиланд) тай боксынан FISU әлем чемпионатында қазақ спортшысы Еламан Саясатов 54 кг салмақ санатында алтын медаль алды. Бұдан тыс, Қазақстан құрамасы сол чемпионатта екі күміс, төрт қола медаль еншіледі.
2020 жылы режиссер Іңкәр Әбдіраштың «Ұмай» қысқаметражды фильмі Словакияның ай сайын өтетін Kosece International Monthly Film Festival халықаралық кинофестивалінде «Үздік режиссер-дебютант» сыйлығын иеленді. KIMFF фестивалінің мақсаты — дүниежүзіндегі талантты режиссерлерді қолдап, оларды насихаттау.
2021 жылы қазақ мәдениетін дамыту мен музыка өнерін дәріптеудегі айрықша еңбегі үшін Әлібек Мұсаұлы Дінішевке «Қазақстанның Еңбек Ері» атағы берілді.
2023 жылы Шымкентте өткен «Alash Pride — 87» аралас жекпе-жек турнирінде Өскемен қалалық өрт сөндіру бөлімінің жүргізушісі Ерзат Сақабанов чемпион атанды. Сақабанов финалда Д. Махабаджановпен жұдырықтасты. Күрделі тартыстың нәтижесінде өрт сөндіру қызметі көлігінің жүргізушісі Ерзат Сақабанов турнир чемпионы атанды.
2024 жылы IChO-2024 негізгі химия олимпиадасында Қазақстан құрамасы өз коллекциясын екі алтын, бір күміс және бір қола медальмен толықтырды. Жүлделі орындарды павлодарлық Ринат Илюсизов, астаналық Кирилл Ким мен Абылай Қабдулхадыр, Маңғыстау облысынан Әділжан Молдағұл жеңіп алды. Халықаралық химия олимпиадасы әлемдік ең беделді 7 олимпиаданың қатарына кіреді.
2025 жылы Анкарада Қазақстан Президенті ТРК мен Түркияның жетекші ақпарат агенттігі Anadolu Ajansı арасында келісімге қол қойылды. Оған Президент ТРК директоры Раушан Қажыбаева мен Anadolu Ajansı басшысы Сердар Карагёз қол қойды. Құжат төрт тілде жаңалықтар алмасуға, бірлескен жобалар, тағылымдамадан өтуге және журналистер арасында тәжірибе алмасуға мүмкіндіктер ашты. Президент ТРК Kazinform халықаралық агенттігін қосқанда елдің ең ірі медиаресурстарын біріктіреді, ал Anadolu Ajansı — 100-ден астам елде желісі бар Түркияның негізгі мемлекеттік ақпарат агенттігі.