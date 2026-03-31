31 наурыз. Жылнама
Kazinform оқырман назарына 31 наурызға арналған атаулы күндер мен есте қалар оқиғалар күнтізбесін ұсынады.
АТАУЛЫ КҮНДЕР
Халықаралық резервті көшірме күні (сақтық көшірме жасау күні)
Сақтық көшірме – негізгі тасымалдағышта бүлінген немесе жоғалған жағдайда деректерді қалпына келтіруге арналған тасушыда (қатты диск, флэш-карта, CD және басқа тасымалдаушылар) маңызды деректердің көшірмесін жасау.
Сақтық көшірме күні Reddit әлеуметтік жаңалықтар сайтының пайдаланушыларының бастамасымен құрылды.
ЕСТЕ ҚАЛАР ОҚИҒАЛАР
1995 жылы Ұлттық банктің мемлекеттік қоймасына «Балқаш-ЛТД» кен өндіру кәсіпорнынан алғашқы алтын құймасы келді.
1995 жылы Қазпошта әлемдік мәдениеттің көрнекті қайраткерлеріне және қазақ ақыны Абайдың (Ибраһим) туғанына 150 жыл толуына арналған пошта маркаларын шығарды. Белгілі суретшілер С. Айтбаев пен Ә.Қастеевтің орындауындағы Абай портреттері сырланған қағазға басылды.
1998 жылы Қазақ ұлттық музыка академиясы (ҚазҰМУ) құрылды, оның құрамындағы білім бастауыш (1-8-сыныптар), орта (9-12-сыныптар), жоғары (1-4-сыныптар) және аспирантура (аспирантура, ассистент-тағылымдама) білім беру. Қазақстан Үкіметінің 2009 жылғы 12 қазандағы қаулысымен Қазақ ұлттық музыка академиясы жаңа мәртебе алып, Қазақ ұлттық өнер университеті болып аталды.
2011 жылы «Kazakh Cinema Evenings» кинофестивалі Вашингтондағы беделді ғимараттардың бірі — Карнеги ғылым институтында ашылды.
«Қазақ киносы кештері» фестивалінің бірінші күні белгілі қазақстандық режиссер Рүстем Әбдірашевтің қазақ халқының толеранттылығын баяндайтын «Сталинге сыйлық» фильмі көрсетілді.
2015 жылы Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдығына арналған, номиналы 500 теңгелік «proof» сапалы күмістен және никельден жасалған «Ұлы Жеңіске 70 жыл» ескерткіш монетасы айналысқа шығарылды.
2016 жылы Вашингтонда өткен Ядролық қауіпсіздік саммитінде Қазақстан мен АҚШ арасында ядролық қаруды таратпау және қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық туралы бірлескен мәлімдеме қабылданды. Құжатта тараптар ядролық материалдарды сақтау қауіпсіздігін арттыру бойынша екі мемлекет қабылдаған нақты шаралар кешенін атады және осы саладағы практикалық ынтымақтастықты жалғастыру жөніндегі ортақ міндеттемелерді растады.
2016 жылы ҚР Мәдениет және спорт министрлігі Шығыс Қазақстан облысындағы қорғандардан 968 археологиялық олжаны ҚР Ұлттық музейінің қорына өткізді.
Бұл «Қазреставрация» республикалық кәсіпорнының ескерткіштер мен көне жәдігерлерді қалпына келтіру жөніндегі бес жылға жуық жұмысының нәтижесі.
2017 жылы Халықаралық шахмат федерациясының (ФИДЕ) президенттік кеңесі 17 жастағы қазақстандық шахматшы Жансая Әбдімәлікке халықаралық шебер атағын беру туралы шешім қабылдады. Жансая Қазақстан шахматы тарихында ерлер арасында шахмат шебері атағын алған алғашқы қыздардың бірі болды.
2018 жылы Алматы облысының Райымбек ауданы әкімшілік орталығы Кеген ауылы бар Кеген ауданына және әкімшілік орталығы Нарынқол ауылы Райымбек ауданына бөлінді.
2020 жылы Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев елдегі төтенше жағдайға және экономика мен әлеуметтік саладағы дағдарысқа қарсы шараларға қатысты мәселелер туралы мәлімдеме жасады.
2021 жылы Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесінің бейресми саммитінің қорытындысы бойынша түркітілдес мемлекеттер арасындағы жан-жақты өзара тиімді ынтымақтастықты одан әрі дамытуға бағытталған маңызды құжатқа айналған Түркістан декларациясы қабылданды. Түркі кеңесіне мүше мемлекеттер Түркістанның түркі халықтарын біріктірудегі ерекше рөлін атап өтіп, Түркістанды түркі әлемінің рухани астанасы деп жариялады.
2022 жылы «Ұлытау» ұлттық тарихи-мәдени және табиғи қорық-музейінің қызметкері, еңбек ардагері Сәрсенбай Қотырашов Қазақстанның ұлан-ғайыр жерін аралауға шықты.
– Мен жаяу марафонға жеті жыл дайындалдым. Мақсатым — қолөнершілермен кездесіп, халықты Ұлытаудың тарихымен таныстыру, соның ішінде Көкмайса фестивалін насихаттау. Қазақстанның барлық аймақтарын аралауды жоспарлап отырмын. Қызылорда, Түркістан, Шымкенттен бастайын. Келесі кезекте Тараз, Алматы, Талдықорғанға барамын. Мен Қазақстанның үздік қолөнершілерінің тізімін жасағым келеді. Менің бүкіл маршрутым әлеуметтік желілерде көрсетіледі, – дейді саяхатшы.
2023 жылы Астанада Nauryz ұлттық телехикаясының марапаттау рәсімі өтті. Ұлттық сыйлықтың ашылуы қызыл кілемнен басталып, ұйымдастырушылар, үміткерлер мен шетелдік қонақтар кезекпен өтті. Сыйлықты ұйымдастырушылар — ҚР Ақпарат және әлеуметтік даму министрлігі, «Медиа даму қоры» бірлескен қоры және «Қазмедиа орталығы».
2023 жылы Астана әкімі Жеңіс Қасымбек қалада инклюзивті қолдау кеңселері мен орталықтары ашылатынын мәлімдеді. Әкім Instagram желісіндегі парақшасында ерекше қажеттіліктері бар балаларды көбірек медициналық және білікті көмекпен қамтамасыз ету мақсатында әкімдік оңалту орталықтары желісін кеңейту бойынша жүйелі жұмыс жүргізіп жатқанын жазды.
2024 жылы Қарағандыдағы «Жастар» спорт кешенінде дәстүрлі RoboLand — 2024 робототехника, бағдарламалау және инновациялық технологиялар халықаралық фестивалі басталды.
2025 жылы Атырауда «Силлено» мұнай-химия зауытының құрылысы басталды. Жобаның қуаттылығы жылына 1,25 млн тонна полиэтиленді құрайды. Құрылыс жұмыстары 2028 жылы аяқталып, 2029 жылы іске қосылады деп жоспарланған. Зауыт ішкі нарық қажеттіліктерінің 90%-ын қанағаттандырады, құрылыс кезінде 8 мың жұмыс орнын және пайдалануға берілгеннен кейін 800 тұрақты жұмыс орнын ашады.
2025 жылы Қазақстанда алғаш рет мектеп оқушыларына ерте кәсіби бағдар беру жүйесін дамытуға бағытталған кәсіби бағдар беруші мұғалім жаңа лауазымы бекітілді. Кәсіптік бағдар беруші мұғалім лауазымы орта білім беру мекемелерінде «Жұмысшы мамандықтар жылы» бастамалары аясында ресми түрде енгізілді.