    12:35, 15 Қаңтар 2026 | GMT +5

    35 млн теңге қайтарылды: Қостанай облысында жол жөндеу саласындағы заңбұзушылықтар жойылды

    ҚОСТАНАЙ. АСТАНА — Бейімбет Майлин ауданының прокуратурасы жүргізген талдау аясында аудандық автомобиль жолдарын жөндеу кезінде заңбұзушылықтар анықталды. 1,9 млрд теңге сомасына бағаланған 8 жол учаскесі бойынша жасалған шарттарда кепілдік мерзімдерінің болмағаны белгілі болды. Бұл туралы Қостанай облысының прокуратурасы мәлім етті.

    Қостанай облысында жол жөндеу саласындағы заңбұзушылықтар жойылды
    Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

    Бұл мердігерлердің орындалған жұмыстардың сапасына жауапкершіліктің алмау қаупін туындатқан. Сонымен қатар, құны 720 млн теңге болатын жол учаскесін жөндеу мерзімдерін бұзған мердігерге қатысты шаралар уақытылы қабылданбағаны анықталды.

    — Прокурорлық қадағалау актісі бойынша анықталған заңбұзушылықтар жойылды: мемлекеттік сатып алу шарттарына қосымша келісімдер жасалып, үш жыл мерзімге кепілдік міндеттемелер енгізілді, сондай-ақ бюджетке 35,6 млн теңге көлемінде айыппұл (тұрақсыздық айыбы) қайтарылды, — делінген хабарламада.

    Мемлекеттік сатып алулар мен жол жөндеу саласына қадағалау жалғасады.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Бас көлік прокуратурасы Air Astana мен Fly Arystan қызметін тексеруді талап еткен еді.

    Тегтер:
    Қостанай облысы Прокуратура Жол құрылысы Қостанай Қаржы жымқыру
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
