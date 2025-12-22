358 млн теңге: Атырауда бюджет қаржысын игеруде заңбұзушылық болған
KAZINFORM. АТЫРАУ — Облысқа қарасты Исатай ауданында екінші жартыжылдықта мемлекеттік сатып алу саласында ірі көлемдегі заң бұзушылықтар тіркелді. Атырау облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті жүргізген камералдық бақылау нәтижесінде жалпы сомасы 358,2 млн. теңгені құрайтын ереже бұзу деректері анықталып, оларды жою жөнінде 58 хабарлама жолданды.
Аудиттік бақылау 2025 жылғы 1 шілде мен 30 қараша аралығын қамтыған. Тексеру барысында сатып алу рәсімдерінің бірқатарында заң талаптарының сақталмағаны белгілі болды. Бұл жөнінде Kazinform тілшісіне департамент басшысының орынбасары Зоя Сапарова мәлімдеді.
Заңбұзушылықтардың басым бөлігі баға ұсыныстарын сұрату (БҰС) тәсілімен жүргізілген сатып алуларда тіркелген. Бұл бағытта 38 хабарлама жолданып, қаржылық көлемі 178,3 млн. теңгеге жеткен. Аталған сома анықталған заңбұзушылықтардың жалпы көлемінің 49,78 пайызын құрайды.
Сондай-ақ басқа сатып алу тәсілдері бойынша да кемшіліктер анықталған. Атап айтқанда, бір көзден алу (шартты тікелей жасасу) тәсілі бойынша 13 хабарлама жолданып, бұзушылықтар сомасы 138,1 млн теңгені құраған.
Қосымша келісімдерге қатысты 6 хабарлама тіркеліп, олардың жалпы сомасы 14,5 млн. теңге болған.
Ал конкурс пен аукциондар аясында 27,2 млн. теңгеге бір заңбұзушылық дерегі анықталды.
Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің мәліметінше, жолданған хабарламалар бойынша заңбұзушылықтарды жою және сатып алу рәсімдерін заң талаптарына сәйкестендіру жұмыстары жүргізілді.
Осыған дейін Әлеуметтік төлемдер жүйесінде 216 млрд теңге орынсыз жұмсалғанын хабарлаған едік.