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    37 адамды қажылыққа апармақ болған алаяқтар 4 жылға сотталды

    АСТАНА. KAZINFORM – Астана қаласының екі тұрғыны адамдармен алдын ала келісіп Instagram әлеуметтік желісіне Сауд Арабиясының Мекке және Мәдина қалаларына қажылық сапарын ұйымдастыру жөнінде жарнама жариялаған.

    37 адамды қажылыққа апармақ болған алаяқтар 4 жылға сотталды
    Фото: pexels.com

    — Қылмыскерлердің уәдесіне сенген қажылыққа барам деген 37 азамат оларға жалпы көлемде 60 млн теңге ақша қаражатын тапсырған, — делінген хабарламада.

    Алған міндеттемелерін орындамай, жәбірленушілерден алынған ақша қаражаттарын өз қалауынша жұмсаған.

    Сот үкімімен олардың әрқайсысына 4 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

    Жәбірленушілердің келтірілген материалдық залалды өндіру туралы азаматтық талап арыздары толық қанағаттандырылды.

    Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

    Айта кетелік БҚО-да WhatsApp арқылы 15 адамды алдаған үш алаяқ сотталған еді.

    Сот Қылмыс Алаяқтық Қажылық Әлеуметтік желі
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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