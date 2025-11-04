4 қараша. Тұлғалар туған күн
Бүгін, 4 қараша күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
64 жыл бұрын (1961) ҚР еңбек сіңірген әртісі, мемлекет және қоғам қайраткері Нұрлан Әлтайұлы ӨНЕРБАЕВ дүниеге келді.
Оңтүстік Қазақстан облысы Төле би ауданы Қазақстан ауылында туған. 1980 жылы М. Әуезов атындағы драма театры жанындағы актерлер студиясын, 2000 жылы Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетін заңгер мамандығы бойынша бітірді.
Еңбек жолы: 1980-1990 жылдары М. Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының екінші пландағы актері, режиссердің көмекшісі, бас режиссердің көмекшісі, актер болды. Осы кезде «Ана – Жер Ана» спектаклінде Жайнақ рөлін, «Қан мен терде» Рай рөлін ойнады. Тағы басқа 15 шақты спектакльде ірілі-ұсақты кейіпкерлерді сомдады.
1990-1998 жылдары «Қазақ радиосында» диктор болып қызмет атқарды. 1996-1998 жылдары «Хабар» агенттігінде аудармашы, дубляж бөлімінің жетекшісі, 1998-2002 жылдары республикалық Президент оркестрінің әншісі болды. 2003 жылдан «Қазақстан теледидары мен радиосы» республикалық корпорациясы» ЖАҚ Басқарма төрағасының орынбасары, «Қазақ радиосының» бас директоры болды. 2007 жылы Алматы қаласы мәдениет департаментінің директоры. 2008 жылғы желтоқсаннан төртінші шақырылған ҚР Парламенті Мәжілісіне «Нұр Отан» ХДП тізімі бойынша депутат болды.
Нұрлан Өнербаевтың үлкен сахнадағы әншілік, орындаушылық өнер жолы 1986 жылдардан бастау алады. Ол «Сағыныш», «Анашым», «Әке арманы», «Қазақ қызы», «Сұлулық», «Ауылым», «Туған күн», «Сағындым ауылды», «Жан аға», «Махаббат көктемі», «Қарағым-ай», «Аққуым», «Таңғы тілек», «Ақ тілек», «Ай да, күн де» әндерін, сондай-ақ халық әндерінен «Дударай», «Сандуғаш», «Бір бидай арпа», «Үкілі кәмшат», «Ой көк», «Беу, айдай», «Бипыл» әндерін орындап жүр.
Өнер сапарымен, концерттік бағдарламамен Түркия, Италия, Франция, Жапония, Чехия, Словакия, Марокко, Қытай, Германия, Моңғолия елдерінде болды. «Сұлулық», «Жан аға» атты аудио кассеталары мен «Қарағым-ай» және бірнеше үнтаспалары шыққан.
«Астана», «ҚР тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 15 жыл» (2010) медальдарының, «Дарын» жастар сыйлығының (1995), «Мәдениет қайраткері» (2008) иегері.
61 жыл бұрын (1964) Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының жанындағы Сенаторлар кеңесінің мүшесі Динар Жүсіпәліқызы НӨКЕТАЕВА дүниеге келді.
Талдықорған облысында (қазіргі Жетісу облысы) дүниеге келген. 1986 жылы С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін және Ө.А.Жолдасбеков атындағы Механика және машинатану институтын бітірген.
Еңбек жолын 1986 жылы Алматы облысының Іле, Жамбыл аудандарында балабақша тәрбиешісі, химия пәнінің мұғалімі болып бастады. 1992-1993 жылдары Жамбыл аудандық атқару комитетінде жастар ісі бойынша инспектор, аға референт болып қызмет істеді. 1994-1999 жылдары Жамбыл ауданы әкімшілігінің референті, аудандық мәслихаттың жетекші маманы қызметтерін атқарды. 1999-2004 жылдары Жамбыл ауданы мәслихатының жетекші маманы, хатшысы болды. 2004-2007 жылдары ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, 2008-2011 жылдың желтоқсанында ҚР Парламенті Мәжілісі Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің төрайымы болды. 2011-2017 жылдары Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің ректоры қызметін атқарды. 2016 жылы VI сайланған Алматы қаласы мәслихатының депутаты, жергілікті мемлекеттік басқару және заңдылық мәселелері жөніндегі тұрақты комиссияның төрайымы, 2017-2023 жылдары ҚР Парламенті Сенатының депутаты, Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің мүшесі болды.
«Парасат», «Құрмет» ордендерімен, медалдарьмен марапатталған.
58 жыл бұрын (1967) Түркістан облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Әсия Құралқызы ТЕМІРБАЕВА дүниеге келді.
Оңтүстік Қазақстан облысы, Сарыағаш ауданында туған. Біліктілігі инженер-гидротехник және экономист.
Еңбек жолын 1989 жылы Шымкент қаласында «Союзгипрорис» жобалау институтының инженері болып бастаған. 1992-2008 жылдары Шымкент қаласында «Южказводпроект» жобалау институтының инженері, Шымкент қалалық халықты жұмыспен қамту орталығында 1-дәрежелі маман, 2-дәрежелі маман, бас маман, бөлім басшысы, сектор меңгерушісі, Шымкент қаласының АСУ және информатика бөлімінің маманы, бөлім басшысы, Оңтүстік Қазақстан облысы еңбек, халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау департаментінің бас маманы, бөлім басшысы қызметтерін атқарған. 2008-2017 жылдары Оңтүстік Қазақстан облысы халықты жұмыспен қамту басқармасының бөлім басшысы, басқарма басшысының орынбасары, басқарма басшысы, Оңтүстік Қазақстан облысы еңбек инспекциясы бойынша басқармасының басшысы – Оңтүстік Қазақстан облысының Бас мемлекеттік еңбек инспекторы лауазымдарын атқарған. 2017-2019 жылдары Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің Түркістан облысы бойынша департаментінің басшысы болып қызмет атқарды.
Қызметінде 2019 жылдың қазан айынан бері.
42 жыл бұрын (1983) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің басшысы Әділхан Бәделханұлы САБЫРОВ дүниеге келді.
Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Ақсуат ауылында дүниеге келген. Қазақ гуманитарлық-заң университетінің Алматы заң академиясын 2005 жылы құқықтану мамандығы бойынша бітірген. Сондай-ақ 2021 жылы С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетін тәмамдаған, мемлекеттік және жергілікті басқару бойынша академиялық дәреже берілді.
2005-2018 жылдары прокуратура органдарында түрлі басшылық лауазымдарда қызмет атқарды. 2018-2019 жылдары Алматы облысы бойынша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының департаменті тергеу басқармасының басшысы, 2019-2022 жылдары ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары қызметін атқарған. 2023 жылы бастап ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Абай облысы бойынша департаментінің басшысы болды.
Қазіргі қызметін 2023 жылдың ақпанынан бері атқарып келеді.
«Ерлігі үшін» медалімен марапатталған.
41 жыл бұрын (1984) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Эльдар Рашитұлы СӘРСЕНОВ дүниеге келген.
Ол АҚШ-тың Бостон қаласындағы Саффолк университетін бизнес әкімшілігі бакалавры (BBA) және АҚШ-тың Бостон қаласындағы Солтүстік-шығыс университетін бизнес әкімшілігі магистрі (MBA) дәрежесімен бітірген.
Еңбек жолы: Helios жанармай құю станциялары желісінде маркетинг жөніндегі менеджердің көмекшісі, сату және маркетинг жөніндегі директордың орынбасары; АҚШ-тың TAG Heuer швейцариялық сағат компаниясының маркетинг жөніндегі басшысы; «Нұрбанк» АҚ басқарушы директоры; «Нұрбанк» АҚ Басқарушы директоры қызметтерін атқарды (2015-2021).
2024 жылдың қараша айынан бері қазіргі қызметінде.
110 жыл бұрын (1915-2013) журналист, әдеби мұра жинаушы Гүлнәр Міржақыпқызы ДУЛАТОВА дүниеге келді.
Орынборда туған. Алматы мемлекеттік медицина институтын (қазіргі С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті) бітірген. 1939 жылдан 1987 жылға дейін дерматолог болып жұмыс істеді.
Г. Дулатова ХХ ғасыр басындағы қазақ зиялыларының көрнекті өкілдерін саяси-азаматтық оңалтудың бастамашысы болды. Ол алғаш рет Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов сияқты қайраткерлерге қатысты материалдарды КОКП Орталық Комитеті жанындағы Сталиндік қуғын-сүргін құрбандарын саяси ақтау комитетіне жолдады. Гүлнәр Дулатова саяси реабилитациядан кейін Қазақстан музейлеріне көптеген жәдігерлерді тегін сыйға тартты (Республикалық орталық мұражайға, Торғайдағы А. Байтұрсынов және М. Дулатов мұражайларына, Қостанай, Семей, Астана, т.б. мұражайларға): сирек кездесетін заттар - революцияға дейінгі кітаптар, жеке заттар, көптеген фотосуреттер, хаттар және басқа да үлкен тарихи маңызы бар құжаттар.
Мерзімді басылымдарда көптеген мақалалары, очерктері, эсселері жарияланған. 1993 жылы «Жылдың үздік очеркі үшін» Г. Дулатова «Қазақ әдебиеті» газетінің 1-ші сыйлығымен марапатталды. 1995 жылы «Шындық шырағы» естеліктер кітабы жарық көрді. 1999 жылы «Шындық шырағының» жалғасы ретінде екі томдық кітабы жарыққа шықты.
Г. Дулатова Қазақстан және бірқатар шет мемлекеттер ғалымдарының әдеби-тарихи-этнографиялық зерттеулеріне үлкен көмек көрсетті. Сөйтіп, әдебиеттанушы-ғалым-тарихшылар Томохико Уяма (Жапония), Исанбике Валиди Тоған (Түркия), Хасан Оралтай (Германия), Марат Әбсеметов, Сәбира Иманбаева сынды зерттеушілермен бірлесіп, олардың жұмыстарына атсалысты. Ол әкесі Міржақып Дулатовтың – «Оян, қазақ!» шығармалар жинағының құрастырушысы.