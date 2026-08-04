4 тамыз. Kazinform күнтізбесі. Жылнама
Kazinform оқырман назарына 4 тамызға арналған атаулы күндер мен есте қалар оқиғалар күнтізбесін ұсынады.
ЕСТЕ ҚАЛАР ОҚИҒАЛАР
1974 жылы көрнекті қазақ прозашысы Әбдіжәміл Нұрпейісовтің Бірінші дүниежүзілік соғыс пен 1918-1920 жылдардағы азамат соғысы жылдарындағы Қазақстанда болған оқиғаларды қамтитын «Қан мен тер» атты тарихи-революциялық трилогиясы КСРО Мемлекеттік сыйлығымен марапатталды.
2003 жылы Астанадағы Республикалық клиникалық ауруханада әлемде алғаш рет жұлын нерв клеткасын трансплантациялау операциясы жасалды.
Сирингомиелиямен (жұлынның атрофиясы) науқасқа операция сәтті өтті. Операциядан кейінгі екінші күні науқаста соңғы екі жыл бойы болмаған аяқ-қолдарында сезімталдық пайда болды.
2004 жылы Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің ішкі саясат бөлімінің құрамында Қазақстан халқы Ассамблеясының хатшылығы құрылды.
Қазақстан халқы Ассамблеясы хатшылығы қызметінің негізгі бағыттары: Ассамблея қызметін қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасы Президентінің этносаралық қатынастар саласындағы өкілеттіктерін іске асыруды қамтамасыз ету; Президенттің саяси мәселелер бойынша қызметін ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету.
2011 жылы «Жұлдыз» балалар қоғамдық ұйымдарының республикалық одағы Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейіне алтын қылыш сыйға тартты. Ол 2008 жылы шілдеде Қырғыз Республикасында өткен Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына мүше елдердің жас патриоттарының халықаралық жиынының ресми жоғары наградасы ретінде қабылданды.
2016 жылы Алматыда перзентханалар мен перинаталдық орталықтарға арналған жаңа медициналық қызмет іске қосылды. Ол арнайы білезікке басылған және нәрестенің қолдары мен аяқтарына бекітілген электронды нұсқаға бала туралы барлық қажетті деректерді енгізу арқылы туылған нәрестелерді анықтауға арналған. Қызметтің арқасында білезіктерді қайта жабыстыру және баланы ауыстыру факторы жойылады, өйткені білезікте білезікті жоғалту немесе деректерді бұрмалау факторын болдырмайтын арнайы ысырма бар.
2016 жылы ХХХІ Жазғы Олимпиада ойындарының астанасы Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында Қазақстан Республикасының туы көтерілді. Риода Қазақстанның намысын 104 спортшы қорғады. Олимпиадада рекордтық медальдар жиынтығы сарапқа салынды (306) және рекордтық саны (207) елдер қатысты.
2017 жылы Қазақстанда алғаш рет Әскери-әуе күштері ұшқыштарын ЕС-145 тікұшағының ұшу навигациялық процедуралық тренажерында (FNPT III) тәжірибелік оқыту басталды, бұл экипаждардың кәсіби дайындығының сапасын және жалпы ұшу қауіпсіздігін арттыруға мүмкіндік береді.
Тренажер ұшқыштарға нақты жағдайларда ұшу сценарийлерін дәл құрастыра отырып жаттығуға, сондай-ақ әртүрлі төтенше жағдайларда және қиын метеорологиялық жағдайларда, атап айтқанда таулы аймақтарда және қалалық ортада практикалық әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді.
2018 жылы Астанада «Шекарасыз спорт» жобасы аясында ерекше қажеттіліктері бар адамдардың қатысуымен «Blind Race Astana — Paris» бірегей веломарафоны басталды. Веломарафон алты мемлекетті — Қазақстан, Ресей, Беларусь, Польша, Германия, Францияны — барлығы Еуразияның 30 қаласын басып өтті.
Веломарафонның ерекшелігі соқырлар мен нашар көретін велошабандоздардан құралған команда 5000 шақырымнан астам қашықтықты бағындыруға мәжбүр болды.
2018 жылы Арменияда Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің командасы «Достастық жауынгері» халықаралық әскери-кәсіптік жарысында бірінші орынды иеленді, онда Армения, Беларусь, Грекия, Иран қарулы күштерінің командалары, Қазақстан мен Ресей қатысты.
2022 жылы 14 жастағы қарағандылық Айбек Қасымханов Грузияда өткен халықаралық музыкалық байқауда Гран-при жеңіп алды, оның есімі де «Қазақстанның алтын балалары» кітабына енді.
2024 жылы Астанада қытайлық шахматшы Дин Лижэнь жас қазақстандыққа «Тұсаукесер» рәсімін өткізген болатын. Қазіргі әлем чемпионы жақында бір жасқа толатын кішкентай Шыңғыстың тұсауын кесті. «Байсалды мінезімен, әдептілігімен, асқан дарынымен ерекшеленетін қазіргі чемпион Динг Лижэньнің қазақ халқы үшін маңызды рәсім жасағаны — біз үшін мақтаныш. Шыңғысымыз да ақ жолға түсіп, елінің атақты чемпионы, қайсар азаматы болсын, — дейді сәбидің әкесі, ФИДЕ төрешісі Асылхан Қараев.
2025 жылы қазақстандық оқушылар беделді халықаралық олимпиадада төрт медаль жеңіп алды. Боливияның Сукре қаласында 2025 жылғы информатика бойынша халықаралық олимпиада (IOI) аяқталды. Екі тур қорытындысы бойынша Қазақстан командасы үш күміс және бір қола медаль жеңіп алып, жоғары нәтиже көрсетті.
2025 жылы Балқаш көліне студенттердің инновациясы – қайта өңделген пластиктен жасалған орындықтар орнатылды. Политехникалық колледж студенттерінің экологиялық таза этно-орындықтар мен күн энергиясымен жұмыс істейтін көше шамдары жобасы ұлттық марафонда жеңіске жетті. Идея мен жоба - студенттер Аида Мұханова мен Толғанай Жолдыбайдың, сондай-ақ олардың жетекшісі, тарих пәнінің мұғалімі Гүлзада Шайжанованың жұмысы. «Эко-этнотұғыр» деп аталатын жоба «Туған жерге қамқорлықпен!» экологиялық білім беру марафонына қатысудан туындады. Қыздар орындықтар мен шамдарды жобалап қана қоймай, сонымен қатар орнату технологиясын да ойлап тапты. Өз бастамалары үшін олар бірінші орынды иеленіп, 800 мың теңге көлемінде грант алды.