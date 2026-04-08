4 туысын өлтірді деп күдікке ілінген ақмолалыққа қатысты қосымша мәлімет айтылды
АСТАНА. KAZINFORM – Күдікті ақыл-есі сау емес деп танылуы мүмкін. Бұл жөнінде ҚР Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов мәлімдеді.
Оның сөзінше, қазір тергеу жалғасып, сот-психиатриялық сараптама жүргізіліп жатыр.
Сонымен бірге, Әділовтың айтуынша, күдікті бұған дейін де істі болған. Алайда ақыл-есі сау емес деп танылған.
– Психиатриялық сараптаманың қорытындысын күтейік. Соның нәтижесіне сай шешім қабылданады. Егер күдікті сау болса, қылмыстық жауапкершілік қарастырылады. Ал ақыл-есі сау болмаса, мәжбүрлеп емдеуге жіберіледі. Сараптама нәтижесі сотқа жолданады, – деді ол.
Еске салайық бұған дейін полиция 4 туысын өлтірді деп күдікке ілінген ақмолалықтың ізін суытпай ұстағанын жазғанбыз.