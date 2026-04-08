    17:25, 08 Сәуір 2026 | GMT +5

    4 туысын өлтірді деп күдікке ілінген ақмолалыққа қатысты қосымша мәлімет айтылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Күдікті ақыл-есі сау емес деп танылуы мүмкін. Бұл жөнінде ҚР Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов мәлімдеді.

    Санжар Әділов
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Оның сөзінше, қазір тергеу жалғасып, сот-психиатриялық сараптама жүргізіліп жатыр.

    Сонымен бірге, Әділовтың айтуынша, күдікті бұған дейін де істі болған. Алайда ақыл-есі сау емес деп танылған.

    – Психиатриялық сараптаманың қорытындысын күтейік. Соның нәтижесіне сай шешім қабылданады. Егер күдікті сау болса, қылмыстық жауапкершілік қарастырылады. Ал ақыл-есі сау болмаса, мәжбүрлеп емдеуге жіберіледі. Сараптама нәтижесі сотқа жолданады, – деді ол.

    Еске салайық бұған дейін полиция 4 туысын өлтірді деп күдікке ілінген ақмолалықтың ізін суытпай ұстағанын жазғанбыз.

     

    Қылмыспен күрес Заң және құқық ҚР ІІМ Полиция
    Алпамыс Файзолла
    Автор
