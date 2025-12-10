4 жылда балық өсіретін шаруашылықтар саны 7 есе өскен
АСТАНА. KAZINFORM – 2021 жылдан бер елдегі балық өсіретін шаруашылық саны 650-ге жеткен. Бұл туралы Ауыл шаруашылығы министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің төрағасы Серік Сермағамбетов орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында мәлім етті.
– 2021 жылдан бері балық шаруашылығына бөлінген субсидия көлемі 7 есе өсіп, 2025 жылы 3,5 млрд теңге болды. Қабылданған шаралардың арқасында жыл сайын балық өсіретін шаруашылықтар саны артып келеді. 2021 жылдан бүгінге дейін олардың саны 4 есе көбейіп, 650 шаруашылыққа жетті, - деді ол.
Айтуынша балық өсіру жақсы дамыған өңірлер легі төмендегідей:
Түркістан – 4,3 мың тонна;
Алматы – 3,7 мың тонна;
Шығыс Қазақстан – 2 мың тонна;
Жамбыл – 1,8 мың тонна.
Жалпы 2025 жылдың 10 айында шамамен 12,2 мың тонна балық өсірілген.
