40 градус ыстық пен дауыл: Қазақстанда ауа райы күрт өзгереді
АСТАНА. KAZINFORM — 4 тамызда Қазақстанның 17 облысында дауылды ескерту жарияланды. Бұл туралы «Қазгидромет» РМК мәлім етті.
Синоптиктердің мәліметінше, еліміздің бірқатар өңірінде жаңбыр, найзағай, қатты жел, бұршақ және дауыл күтіледі. Кейбір аймақтарда ауа температурасы 35–40 градусқа дейін көтеріліп, өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады.
Алматы облысында таулы және кейбір солтүстік, батыс, оңтүстік аудандарда жаңбыр, найзағай, кей уақытта қатты жауын, бұршақ пен дауыл болады. Желдің екпіні 17–22 м/с, шығыс бөлігінде кей кездері 25 м/с-қа дейін жетуі мүмкін. Облыстың бірқатар аумағында төтенше өрт қаупі сақталады. Алматы қаласында да жаңбыр мен найзағай күтіледі, жел екпіні 17 м/с-қа дейін күшейеді.
Жетісу облысында жаңбыр, найзағай, таулы аймақтарда қатты жауын, бұршақ пен дауыл болжанады. Алакөл маңында желдің екпіні 23–28 м/с-қа жетуі мүмкін. Өңірдің солтүстік, шығыс және орталық бөліктерінде төтенше өрт қаупі сақталады.
Ұлытау, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан, Жамбыл, Ақмола, Павлодар, Шығыс Қазақстан, Абай, Түркістан, Қостанай, Қызылорда және Ақтөбе облыстарында да жаңбыр, найзағай, қатты жел, кей жерлерде бұршақ пен дауыл күтіледі.
Маңғыстау облысында күндіз ауа температурасы 38 градусқа дейін көтеріледі.
Атырау облысында қатты ыстық болып, ауа температурасы 35–38 градусқа жетеді.
Батыс Қазақстан облысында да күндіз 35–38 градус ыстық болады.
Шығыс Қазақстан және Абай облыстарында ауа температурасы 35–38 градусқа дейін көтерілуі мүмкін.
Түркістан облысында шаңды дауыл болуы ықтимал. Шымкент пен Түркістан қалаларында жаңбыр, найзағай, желдің күшеюі күтіледі. Өңірде төтенше өрт қаупі сақталады.
Мамандар тұрғындарға ауа райының күрт өзгеруіне байланысты қауіпсіздік шараларын сақтауды, қатты жел кезінде абай болуды және өрт қаупі жоғары аймақтарда сақтық танытуды ескертеді.
Бұған дейін 4 тамызда Қазақстанның бір өңірінде аса қатты ыстық болатыны хабарланған еді.
Бұл нұсқа жаңалық жариялауға ыңғайлы етіп жасалды: негізгі қауіптер, өңірлер және температура көрсеткіштері сақталды, бірақ қайталанатын ұзақ метеоболжамдар қысқартылды.
Айта кетейік, тамызда елдің оңтүстігі мен батысында негізінен ыстық, ал солтүстік жартысында жаңбырлы, найзағайлы әрі салыстырмалы түрде салқындау ауа райы қалыптасады.