40 рет донор болған: Көкшетауда полицей 20 литр қан тапсырды
АСТАНА. KAZINFORM – Көкшетауда полицей 20 литр қан тапсырған, – деп хабарлайды Polisia.kz.
Полицияда жұмыс істеу батылдықты, шыдамдылықты және жанқиярлықты қажет етеді. Бірақ бұйрық бойынша емес, қызметтің борышы бойынша емес, жүректің қалауы бойынша жасалатын әрекеттер бар.
Көкшетау қаласы полиция басқармасының жедел-криминалистикалық бөлімінің аға криминалисі Серғазы Мейерманов үшін адамдарға көмек ұзақ уақыт бойы өмір салтына айналған адам. Оның донорлық жолы 2000 жылы, студенттік жылдары басталды. Сол кезде оның курстас досы тәтесінің ауыр жағдайда және оған шұғыл қан керек деп көмек сұрады.
– Сол кезде мен біреудің өмірін ерлік жасамай, жай ғана қол ұшын созу арқылы құтқара алатынымды бірінші рет түсіндім, - деп еске алады полиция қызметкері.
Содан бері донорлық ол үшін саналы таңдау болды. Ол университетте, содан кейін ішкі істер органдарында қызмет ету кезінде қан тапсыруды жалғастырды. «5 игі іс», ЖКО құрбандарын еске алу күні, криминалист күні сияқты кәсіби және атаулы күндерге орайластырылған қайырымдылық акцияларына қатысу тек осы дәстүрді нығайтты.
25 жыл бойы Серғазы Мейерманов үнемі қан тапсырады. Осы уақыт ішінде ол 40-тан астам донация жасады. Облыстық қан орталығының мәліметінше, ол тапсырған биоматериалдың жалпы көлемі шамамен 20 литрді құрады, бұл 80 жуық адам өмірін сақтап қалды.
Белсенді азаматтық ұстанымы, қамқорлығы және адамдарға көмектесуге деген шынайы ұмтылысы үшін оған алғыс хат табысталды.
Серғазы Мейермановтың оқиғасы нағыз батырлардың жиі көлеңкеде қалатынын еске салады. Олар ризашылық күтпестен тек жақсылық жасайды және осылайша өмірді сақтайды.
