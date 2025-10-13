4,5 мың учаскелік полиция жетіспейді – Ержан Сәденов
АСТАНА. KAZINFORM — Еліміз бойынша 326 учаскелік полиция пункті жетіспейді. Бұл туралы Ішкі істер министрі Ержан Сәденов айтты.
- Құқық бұзушылықтың алдын алудағы негізгі тұлға – учаскелік полицейлер. Бүгінде оларға жүктеменің шамадан тыс екені анық. Штат нормативке сәйкес келмейді. Қосымша 4,5 мың керек. Материалдық-техникалық жабдықтауда да мәселелер бар. 326 учаскелік полиция пункті жетіспейді. 124 УПП ашу көзделген еді. Алайда 97-сі ғана ашылды. Бірқатар өңірде бұл жұмыстар әлі аяқталған жоқ, - деді Ержан Сәденов ІІМ-де өтіп жатқан Үкімет сағатында.
Оның айтуынша, учаскелік полиция қызметкерлеріне 2 мың көлік, 2,5 мың компьютер, 2 мыңнан астаа радиостанса қажет.
- Әрине, жабдықталудың мұндай деңгейі жұмыс сапасына да әсер етеді. Мәселені Ішкі істер министрлігі барлық деңгейде, оның ішінде бұл қызметтердің жергілік бюджет есебінен қамтамасыз етілетіндігіне байланысты әкімдердің алдында да бірнеше мәрте көтерілді. Барлығына жеке-жеке хат жіберілді. Жыл қорытындысында алдын алу жөніндегі ведомствоаралық комиссияға шығарамыз. Жауапкершілік мәселесін қарастыруға бастамашылық жасаймыз, - деді министр.