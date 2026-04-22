    04:50, 22 Сәуір 2026 | GMT +5

    46 млн теңгенің малы ұрланды: Жетісуда бақташы қамауға алынды

    АСТАНА. KAZINFORM — Ескелді ауданының тұрғыны жайылымнан 81 бас асыл тұқымды ірі қарасының 39-ы қайтпағанын айтып, полицияға арызданды. Келтірілген шығын 46 миллион теңгеден асты, деп хабарлайды Polisia.kz

    Фото: atpress.kz

    Арыз түскен бойда полиция қызметкерлері жедел-іздестіру шараларына кірісті. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында жағдайдың мән-жайы белгілі болды. Күдікке малды 17 жыл бойы бағып келген 45 жастағы бақташы ілінді.

    Жедел-тергеу әрекеттерінің нәтижесінде бақташының қылмысқа қатысы бары анықталып, қамауға алынды. Қазіргі уақытта іс бойынша тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Барлық мал өз иесіне қайтарылды.

    — Тәртіп сақшылары азаматтарды қырағы болуға, мүлкін мұқият бақылауға және кез келген күмәнді жағдайлар туралы уақытылы хабарлауға шақырады. Қоғамдағы тәртіп пен қауіпсіздікті тек бірлескен күш-жігер арқылы қамтамасыз етуге болады, — делінген ақпаратта.

    Еске салайық, Батыс Қазақстан облысында мал ұрлығын ұйымдастырған топ құрамында ветеринарлар болған.

    Динара Маханова
