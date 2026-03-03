467 қазақстандық елге қайтарылады – СІМ
АСТАНА. KAZINFORM – Сыртқы істер министрлігі құзыретті органдармен бірлесіп, шиеленіс аймағынан азаматтарды шығару бойынша алғашқы эвакуациялық рейстерді ұйымдастырды.
Алматы-Масқат-Алматы бағыты бойынша екі рейс жоспарланған.
Сейсенбі күні таңертеңгі уақытта 278 қазақстандық Дубайдағы ҚР Бас консулдығының қызметкерлерімен бірге Масқатқа қарай жерүсті көлігімен жолға шықты. БАӘ және Оман шекарасында азаматтарға шекаралық рәсімдерден жедел өтуді қамтамасыз ету үшін консулдық қолдау көрсетілді.
Кейін осы бағыт бойынша 189 қазақстандықтан тұратын екінші топтың ұшуы жоспарланған. Осылайша, жалпы саны 467 Қазақстан азаматы елге оралады.
Әуе рейстерінен бөлек эвакуация жерүсті бағыттары арқылы да жүзеге асырылып жатыр. Атап айтқанда, Қазақстанның Тегеран, Ашхабад және Горгандағы мекемелері Иран-Түрікменстан шекарасындағы «Инчебурун» өткізу пункті арқылы 15 ҚР азаматының қауіпсіз өтуін қамтамасыз етті. Оларға әрі қарай Ақтау қаласына жетуіне қажетті қолдау көрсетілді.
Сондай-ақ, Тегеран және Еревандағы дипломаттар Иран аумағынан «Заркух» компаниясының 35 қызметкерінің Иран-Армения шекарасы арқылы автобуспен шығуына жәрдем көрсетті.
Өңірдегі Қазақстанның дипломатиялық өкілдіктері эвакуация толық аяқталғанға дейін сол жердегі жұмысты үйлестіруді жалғастырып, азаматтармен тұрақты байланыста.
Айта кетелік Көлік министрлігі Таяу Шығыстан азаматтарды қайтару рейстерін ұйымдастырып жатқаны туралы жазған едік.