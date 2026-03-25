5 млн өнертабыс: Қытай патенттер бойынша әлемдік көшбасшы атанды
АСТАНА. KAZINFORM — Қытай университеттер мен ғылыми-зерттеу институттарының патенттік қорын тексеруді аяқтады, деп хабарлайды Синьхуа.
Қытайдың Интеллектуалды меншік жөніндегі мемлекеттік басқармасы (ГУИС) университеттер мен ғылыми-зерттеу институттарының (ҒЗИ) патенттік қорын алғаш рет толық тексеріп шыққанын хабарлады. Осы тексеру барысында 1,3 миллионнан астам патент қаралған.
Тексеру барысында 680 мың патент коммерциялық тұрғыдан ең перспективалы деп танылып, оларды зертханадан нарыққа шығару ниеті бар 460 мың компанияға ұсынылған.
Аталған тексеру 2023 жылы Қытай Мемлекеттік кеңесі бекіткен үшжылдық арнайы науқан аясында жүргізілді. Науқанның басты мақсаты – интеллектуалды меншік нәтижелерін (ИНМ) коммерцияландыруды қолдау, соның ішінде университеттер мен зерттеу институттарындағы патенттік қорды тексеру. Соңғы 3 жылда науқан Қытай бойынша 2700-ден астам университет пен ҒЗИ-ден 80 мыңнан астам патенттің нарыққа шығуына мүмкіндік берді.
— 2025 жылдың соңына қарай университеттер мен ҒЗИ-де патенттелген өнертабыстарды өндірісте қолдану деңгейі тиісінше 10,1% және 17,2%-ға жеткен, бұл науқан басталғанға дейінгі көрсеткіштерден айтарлықтай жоғары, — деді басқарма басшысының орынбасары Ху Вэньхуэй.
Науқан барысында басты назар болашаққа бағытталған негізгі технологиялардың патенттеріне аударылды: кванттық технологиялар, биөнім шығару, «ми-компьютер» интерфейстері және 6G желісі. Бұл жоғары тиімділікті коммерцияландыру үшін берік негіз қалдыруға мүмкіндік берді.
Қытай өнертабыстар бойынша тіркелген 5 миллионнан астам патент санына жеткен алғашқы ел болды. Сонымен қатар, халықаралық патенттік өтінімдер бойынша Қытай алты жыл қатарынан әлемде көшбасшы. Дегенмен, университеттер мен ҒЗИ-де патенттерді өндірісте қолдану деңгейі әлі де төмен болып отыр. 2022 жылы Қытай университеттерінде бұл көрсеткіш тек 3,9%-ды құрады, соның салдарынан көптеген патенттелген технология пайдаланылмай қалды.
Соңғы жылдары Қытай патенттерді беру тәжірибесін кеңейтуге күш жұмсап, ғылыми-техникалық зерттеулердің нәтижелерін экономикалық және әлеуметтік даму үшін нақты қозғаушы күшке айналдыруға тырысып жатыр.
Бұған дейін Қытайда өзіне өзі қарай алмайтын 1 миллионнан астам қарт адамға мемлекет көмектесіп жатқанын жаздық.