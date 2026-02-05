KZ
    21:41, 05 Ақпан 2026 | GMT +5

    6 ақпанда астаналық 0-9 сынып оқушылары онлайн оқиды

    АСТАНА. KAZINFORM — Ауа райының қолайсыздығына байланысты бірінші ауысымда оқитын оқушылар қашықтан оқытуға көшірілді, деп хабарлайды Астана қаласы білім басқармасының баспасөз қызметі.

    Буран зима боран қыс метель люди адамдар отмена занятий в школах мектептердегі сабақтарды тоқтату
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    — 2026 жылғы 6 ақпан күні ауа райының қолайсыздығына байланысты бірінші ауысымның 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, — делінген хабарламада.

    Осыған дейін ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты үш облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    Оқушы Астана Мектеп Ауа райы Қашықтан оқыту
    Айнұр Тумакбаева
