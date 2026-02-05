21:41, 05 Ақпан 2026 | GMT +5
6 ақпанда астаналық 0-9 сынып оқушылары онлайн оқиды
АСТАНА. KAZINFORM — Ауа райының қолайсыздығына байланысты бірінші ауысымда оқитын оқушылар қашықтан оқытуға көшірілді, деп хабарлайды Астана қаласы білім басқармасының баспасөз қызметі.
— 2026 жылғы 6 ақпан күні ауа райының қолайсыздығына байланысты бірінші ауысымның 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, — делінген хабарламада.
Осыған дейін ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты үш облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.