6 қаңтар. Жылнама
Kazinform оқырман назарына 6 қаңтарға арналған атаулы күндер мен есте қалар оқиғалар күнтізбесін ұсынады.
ЕСТЕ ҚАЛАР ОҚИҒАЛАР
1938 жылы Ақмоладағы лагерьге (АЛЖИР) тұтқындардың (әйелдер) алғашқы легі әкелінді. Олардың қолында 1 жастан 3 жасқа дейінгі балалары да болды. Лагерь қазіргі Астана қаласының оңтүстік-батысында, Төңкеріс (бұрынғы аты — Малиновка) елді мекенінде құрылды.Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында лагерьде 8 мыңға жуық әйел тұтқында болды. 1950 жылдың басында АЛЖИР таратылып, 1953 жылы толықтай жабылды.
1971 жылы Алматыда Қазақстандағы алғашқы Ғылыми-техникалық ақпарат орталығы құрылды.
2009 жылы «Қазақ медициналық академиясы» АҚ «Астана медициналық университеті» АҚ болып қайта құрылып, «Ұлттық медициналық холдинг» АҚ құрамына кірді.
2010 жылы «Қазпошта» акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасының Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығына арналған көркем суретті пошта маркасын айналымға шығарды. Төрт бояулы офсеттік баспа әдісімен орындалған марканың номиналы 230 теңге, таралымы 30 мың дана, суретшісі — Данияр Мұхамеджанов.
2012 жылы Қызылорда облыстық Мәдениет басқармасы «Қайталанбас дауыстар» дискілер жинағын шығарды. 28 дисктен құралған бұл жинаққа өңірден шыққан 225 танымал өнер және әдебиет қайраткері, әртістер мен ғалымдардың әндері мен күйлері, сондай-ақ әдеби шығармалары енді. Солардың ішінде Мұстафа Шоқай, Әбділдә Тәжібаев, Мұхамеджан Қаратаев, Асқар Тоқмағамбетов, Әуелбек Қоңыратбаев, Зейнолла Шүкіров, Әбдіжәміл Нұрпейісов, Қалтай Мұхамеджанов секілді танымал тұлғалар бар.
2012 жылы Екібастұзда Қазақстанның глобусы жасалды. Мүсінші Ғамал Сағиденов осы туындысын Бейбітшілік және Келісім монументі деп атады. Қазақстанның географиялық кескіні глобустың өн бойын түгел алып жатыр әрі онда бейбітшіліктің символы саналатын көгершіндер кескінделген.
2014 жылы Еуропа бизнес ассамблеясы «Астанагорархитектура» ЖШС-не архитектура мен құрылыс саласында жеткен жетістіктері мен сапасы үшін «Best Enterprise» («Үздік мекеме») беделді марапатын тапсырды.
2016 жылы дүниежүзіне танымал қазақстандық былғары қолғап шебері Геннадий Головкинді белгілі америкалық boxing.com сайты 2015 жылдың үздік боксшысы деп жариялады.
2017 жылы Сирия Араб Республикасының Жерорта теңізі жағалауында орналасқан Тартус портына Қазақстаннан гуманитарлық көмек жеткізілді. Жүкті тапсыру шарасына Қазақстан Республикасының Иорданиядағы елшісі Азамат Бердібай қатысты. 33 контейнерге салынған 500 тонна жүктің ішінде азық-түлік пен дәрі-дәрмек болды.
2019 жылы Алматы облысы Талғар ауданында жыл бойы жұмыс істейтін спорттық-отбасылық типтегі «Ойқарағай Лесная сказка» тау-шаӊғы кешені ашылды. Жаз мезгілінде шаӊғы жолдары велосипед тебуге лайықталады.Тау-шаӊғы кешенініӊ жалпы аумағы — 85 га. Теӊіз деӊгейінен 1500-1800 метр биіктікте орналасқан. Алдағы жылдарда сырғанауға арналған 13 километр жолды 40 киломерге жеткізу жоспарланған.
2020 жылы Қазақстан мен АҚШ екі ел арасындағы тікелей тұрақты рейстерді орындау үшін құқықтық базаны қалыптастырушы әуе қатынасы туралы келісімге қол қойды. Осы келісім Халықаралық азаматтық авиация ұйымының (ICAO) әуе көлігін одан әрі либерализациялау жөніндегі ұсынымдарына сәйкес «ашық аспан» қағидаттарын көздейтін Қазақстан Республикасы үшін алғашқы құжат болды.
2025 жылы қазақстандық «Шатыр азаматтары» фильмі «Алтын арыстан» кинофестивалінде (GLIFF) жеңіске жетті. Фильм екі номинацияда жеңіске жетті: «Үздік халықаралық көркем фильм», ал режиссер Гүлшат Смағұлова «Үздік дебют режиссері» сыйлығын алды. Бұл жобаның ерекшелігі — негізгі рөлдердегі көптеген әйелдер дебюттері болды: продюсер Әлия Шәріпбаева, сценарий авторы Жанна Тимофеева, қоюшы-суретші Елена Аитова және актриса Лидия Ярцева. Осылайша, фильм қазақстандық кинематграфтағы жаңа таланттарды ашуға арналған платформаға айналды.