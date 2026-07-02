6 шілде күні ХҚО-лар қалай жұмыс істейді
АСТАНА. KAZINFORM – Астана күніне орай 6 шілдеде ХҚО-лар мен мамандандырылған ХҚО-лар жұмыс істемейді.
4 шілде күні азаматтарды қабылдау тек кезекші орталықтарда жүргізіледі. Кезекші ХҚО-лар 09:00-ден 13:00-ге дейін, кезекші МХҚО-лар 09:00-ден 12:00-ге дейін өтініштерді қабылдайды, ал дайын құжаттарды беру 13:00-ге дейін жүзеге асады.
Кезекші орталықтардың өзекті тізімі карусельде жарияланған.
Ал 7 шілдеден бастап барлық ХҚО мен мамандандырылған ХҚО әдеттегі жұмыс кестесіне көшеді.
Айта кетелік 6 шілде күні Астанада қандай іс-шаралар өтетіні туралы жазған едік.