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    6 шілде күні ХҚО-лар қалай жұмыс істейді

    АСТАНА. KAZINFORM – Астана күніне орай 6 шілдеде ХҚО-лар мен мамандандырылған ХҚО-лар жұмыс істемейді. 

    6 шілде күні ХҚО-лар қалай жұмыс істейді
    Фото: Kazinform

    4 шілде күні азаматтарды қабылдау тек кезекші орталықтарда жүргізіледі. Кезекші ХҚО-лар 09:00-ден 13:00-ге дейін, кезекші МХҚО-лар 09:00-ден 12:00-ге дейін өтініштерді қабылдайды, ал дайын құжаттарды беру 13:00-ге дейін жүзеге асады.

    Кезекші орталықтардың өзекті тізімі карусельде жарияланған.

    Ал 7 шілдеден бастап барлық ХҚО мен мамандандырылған ХҚО әдеттегі жұмыс кестесіне көшеді. 

    Айта кетелік 6 шілде күні Астанада қандай іс-шаралар өтетіні туралы жазған едік

    Мереке ХҚО
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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