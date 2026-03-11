60 мыңнан астам қазақстандық эковолонтерлікке жұмылдырылған
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгінде Қазақстанда экологиялық волонтерлер қатары көбейіп келеді. 2024 жылы эковолонтерлікке 40 мыңнан астам адам қатысса, былтыр олардың саны 60 мыңнан асты. Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Өткен жылдан бастап ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен «Әр қадамда экосаналық» атты гранттық жобасы басталды. Жобаны «Таза Қазақстан» республикалық акциясы аясында Green Steppe ұйымы жүзеге асыруда. Оның аясында сарапшылардың қатысуымен вебинарлар ұйымдастырылып, еліміздің барлық өңірінен 300-ден астам адам қатысты. Сонымен қатар шамамен 1000 экоактивист арнайы әзірленген білім беру курсынан өтті.
Айта кетейік, жыл басынан бері жоба аясындағы іс-шараларға 2000-нан астам волонтер қатысты. Биыл экологиялық волонтерліктің даму деңгейін талдауға бағытталған «Қазақстандағы эковолонтерлік — 2026» атты зерттеу жүргізу жоспарланып отыр.
Бұдан бөлек, эковолонтерлікті дамыту аясында бірқатар ауқымды жұмыстар атқарылды. Мәселен, «10 жасыл күн» эко-челленджіне 2000-нан астам адам қатысып, 10 экологиялық тапсырма орындады. «Жас ағаш» акциясы аясында 10 мыңнан астам волонтер мен бизнес өкілдері бес ұлттық парк пен қорық аумағында 300 мыңнан астам ағаш екті.
«Эко бақылау» жобасы шеңберінде 50-ден астам мониторингтік рейд ұйымдастырылды. Халықаралық World Cleanup Day акциясы барысында 4000-нан астам қатысушы 22 локацияда тазалық жұмыстарын жүргізді. «Таза Каспий — Clean Caspian» экологиялық бастамасына Қазақстан мен Әзербайжаннан 2 000-нан астам волонтер қатысты. Олар үш жағалау аумағын тазартып, 3 тоннадан астам қоқыс жинады.
Бұл көрсеткіштер қоғамда экологиялық жауапкершілікке деген қызығушылықтың артқанын және БҰҰ-ның Тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізуге деген ұмтылысты айқын көрсетеді.
Еске салсақ, бұдан бұрын экологиялық айыппұлдардан түсетін қаржы ауылдық округтердің бюджетіне берілетінін жазған едік.