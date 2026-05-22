KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    600-ден астам отандық компания: Ulttyq ónim — 2026 көрмесі тарихындағы ең ірі шараға айналды

    АСТАНА. KAZINFORM — Елордада отандық өндірушілердің дәстүрлі ІХ «ULTTYQ ÓNIM — 2026» көрмесі өз жұмысын бастады. Биылғы көрменің ауқымы екі есеге өсті. Бұл туралы Премьер-министрдің орынбасары — Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин мәлімдеді. 

    600-ден астам отандық компания: Ulttyq ónim — 2026 көрмесі тарихындағы ең ірі шараға айналды
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Ұлттық экономика министрі биылғы көрменің басты ерекшелігі мен қатысушылар белсенділігіне тоқталып өтті.

    Ulttyq ónim – 2026
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    — Биыл 9-рет ұйымдастырылып отырған Ulttyq ónim көрмесі жаңа деңгейге көтеріліп, өз тарихындағы ең ауқымды шараға айналып отыр. Оған 600-ден астам компания қатысып жатыр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда шамамен екі есе көп. Бұл алаң бүгінде игі дәстүрге айналып, қазақстандық кәсіптің жетістігін айқын көрсететін маңызды шара болды. Мұнда тек тауарларды ғана емес, әр өнімнің артында тұрған кәсіпкерлердің еңбегі, табандылығы мен таланты көрінеді, — деді ол.

    Ulttyq ónim – 2026
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    600-ден астам отандық компания: «Ulttyq ónim – 2026» көрмесі тарихындағы ең ірі шараға айналды
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Вице-премьердің айтуынша, мемлекет тарапынан жасалып жатқан жүйелі қолдау шаралары отандық өндірушілердің дамуына тікелей септігін тигізіп отыр. Бүгінде еліміздегі экономикалық белсенді халықтың айтарлықтай бөлігі дәл осы кәсіпкерлік саласында шоғырланған.

    600-ден астам отандық компания: «Ulttyq ónim – 2026» көрмесі тарихындағы ең ірі шараға айналды
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    көрме
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    көрме
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    — Үкімет кәсіпкерлердің алаңсыз жұмыс істеп, кәсібін дамытуына барынша жағдай жасау бағытында жүйелі жұмыс жүргізіп келеді. Атап айтқанда қолжетімді қаржыландыруды қамтамасыз ету, жаңа нарықтарға шығуға қолдау көрсету, бизнесті дамытуға байланысты кедергілерді азайту бағытында шаралар қабылданып жатыр. Бұл жұмыстың нәтижесі де айқын көріне бастады. Бүгінде еліміздегі әр бесінші адам кәсіпкерлік саласында еңбек етеді. Шағын және орта бизнестің экономикадағы үлесі 41 пайызға жетсе, бұл салада жұмыспен қамтылғандар саны шамамен 4,5 миллион адам, — деді ол.

    көрме
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    көрме
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Сонымен қатар министр мемлекеттік қолдаудың нақты бағдарламалары мен бөлінген қаржының нәтижесі туралы да маңызды деректерді алға тартты. Оның ішінде «Даму» қоры арқылы жүзеге асқан жобалар мен ашылған жаңа жұмыс орындары ел экономикасының өсіміне үлкен серпін бергенін атап өтті.

    көкөніс
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    колбаса
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    көрме
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    — Үкімет 2025 жылы бизнесті қолдау мақсатында «Даму» қоры арқылы 560 миллиард теңгеден астам қаржы бөлді. Соның нәтижесінде жалпы несие көлемі 2,2 триллион теңге болатын13 мың шағын және орта бизнес жобасы мемлекеттік қолдау шараларымен қамтылды. Соның арқасында 15 мыңға жуық жаңа жұмыс орны ашылып, өндірілген өнім көлемі 27,7 триллион теңгеге артты, ал бюджетке түскен салық көлемі шамамен 2 триллион теңге болды, — деді ол.

    көрме
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    көрме
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    көрме
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Айта кетейік, бұған дейін, бұл көрмеде үш күн бойы елдің барлық өңірінен 350 өндіруші қатысып, өз өнімдерін ұсынатынын жазған едік.

    Азық-түлік Астана Көрме Отандық өндіріс Отандық өнім Серік Жұманғарин
    Камила Мүлік
    Камила Мүлік
    Авторлар