62 келіде елордалық балуанға тең келер қарсылас болмады
АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласының спортшысы Ирина Кузнецова Алматыда өтіп жатқан әйелдер күресінен Қазақстан кубогының жеңімпазы атанды. Бұл туралы Астана қаласының әкімдігі мәлім етті.
62 келі салмақ дәрежесіндегі финалда жерлесіміз Ирина Кузнецова Алматы облысының өкілі Тыныс Дүбекпен бозкілемде белдесті.
Белдесудің алғашқы кезеңінде Кузнецова белден асыра лақтыру әдісін сәтті орындап, бірден 4 ұпай еншіледі. Кейін тағы бір ұпай алып, есепті 5:0-ге жеткізді.
Екінші кезеңде де астаналық балуан қарқынын бәсеңдеткен жоқ. 5:0 есебі тіркелген сәтте Кузнецова қарсыласын таза жеңіп, кездесуді мерзімінен бұрын аяқтады.
Осылайша, Ирина Кузнецова әйелдер күресінен Қазақстан кубогының алтын медалін жеңіп алды.
Айта кетейік, Ирина Кузнецова — U23 Азия чемпионы.
Айта кетейік, Қазақстан кубогында грек-рим күресінен жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталды.