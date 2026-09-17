637 медаль! Қазақстан Азия ойындарындағы ең мықты құрамалар қатарында
АСТАНА. KAZINFORM — Жапонияда өтетін ХХ жазғы Азия ойындарының басталуына санаулы күн қалды. Осы орайда Kazinform тілшісі Қазақстан құрамасы сары құрлықтың басты додасындағы жетістіктеріне көз жүгіртіп көрді.
Қазақстан Азия ойындарына 1994 жылдан бастап қатысып келеді. 1994-2022 жыл аралығында ел спортшылары 8 жазғы Азиадада өнер көрсетіп, барлығы 637 медаль (165 алтын, 180 күміс және 292 қола) иеленді. Осылайша, ел құрамасы Азия ойындары тарихында ең көп жүлде жеңіп алған командалар қатарынан көрінді (6-орын). Қытай 3 570 жүлде иеленіп, көш бастады. Жапония (3 242 медаль) және Оңтүстік Корея (2 425 медаль) үздік үштікті түйіндеді.
Қазіргі уақытта Қытай алтын жүлде саны бойынша алда келе жатыр, қоржындарында 1 674 алтын медаль бар. Ал Жапония құрамасы 1 084 алтын медалмен екінші орынға жайғасты. Сонымен қатар жапониялық спортшылар күміс медаль саны бойынша қытайлықтардан тек 1 жүлде артта.
Қазақстан құрамасы жалпы командалық есепте ең жоғары көрсеткіш ретінде 4-орынды төрт рет (1994, 2002, 2006, 2014) иеленген. Спортшыларымыз ең көп алтын медалды 2014 жылы Инчхон Азия ойындарында жеңіп алса, 2006 жылғы Дохада ең көп медаль (85 медаль) еншіледі.
Сондай-ақ, қазақстандық спортшылар 2022 жылғы Ханчжоу Азия ойындарында ең төмен нәтиже керсетті. Ұлттық құрама 80 жүлде еншілегенімен, тек 10 алтын медаль жеңіп алды. Осылайша, Қазақстан командалық есепте 11-орыннан көрінді.
Еске салайық, ХX жазғы Азия ойындары 2026 жылдың 19 қыркүйек пен 4 қазан аралығында Жапонияның Аичи префектурасы мен Нагоя қаласында өтеді, ойындардың ұраны — Imagine One Asia («Біртұтас Азияны елестет»).
Осыған дейін хабарлағанымыздай, байрақты бәсекеде Қазақстан ұлттық құрамасының сапынан 558 спортшы бақ сынайды.