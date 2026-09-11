6,5 млрд теңге: Ақтөбеде 35 мың көрермен сыятын стадион бой көтереді
АСТАНА. KAZINFORM — Ақтөбеде футбол стадионын салуға 6,5 млрд теңге бөлінді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметі.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2025 жылы Ұлттық құрылтайдың төртінші отырысында берген еліміз бойынша футболды дамыту және өңірлерде спорттық инфрақұрылымды жаңғырту жөніндегі тапсырмасын орындау шеңберінде Қазақстан Республикасының Үкіметі резервтен Ақтөбеде жаңа футбол стадионын салуға 6,5 млрд теңге бөлді.
— Сыйымдылығы 35 мың көрерменге дейін жететін жаңа заманауи стадион қаланың батыс бөлігінде, ауданы 25 гектар болатын аумақта салынып жатыр. Кешен өңірдегі ең ірі спорт инфрақұрылымы нысандарының біріне айналмақ, онда жас спортшылар даярланатын болады. Стадион УЕФА-ның 4-деңгейінің талаптарына сәйкес жобаланған, онда жалпы ауданы 80 мың шаршы метрден асатын бес қабатты спорт ғимаратының құрылысы салынбақ. Нысанда футбол алаңы мен көрермендер трибуналарынан басқа командалар мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне арналған инфрақұрылым болмақ, — делінген хабарламада.
Жобаны үш кезеңде жүзеге асыру жоспарланып отыр. Үкімет бөлген 6,5 млрд теңге биыл басталған бірінші кезеңге бағытталатын болады. Нысан құрылысы 2028 жылдың қыркүйегінде аяқталып, пайдалануға берілмек.
Ақтөбенің бұған дейінгі бар орталық стадионы 1975 жылы салынған және шамамен 13 мың көрерменге есептелген. Десе де, «Ақтөбе» ФК-нің өз алаңында өткізетін матчтарына деген жанкүйерлердің қызығушылығы күннен-күнге артып келеді: ойындарды көргісі келетіндер саны кейде аренаның көлемінен үш есе асып кетіп жатады. Сондықтан жаңа стадионның құрылысы қаланың нақты қажеттілігінен туындап отыр, өйткені оның спорттық өмірінде футбол ойыны бұрыннан-ақ маңызы зор.
Жаңа арена келушілерді көбірек қабылдауға, халықаралық деңгейдегі матчтарды, сондай-ақ ірі спорттық, мәдени және қоғамдық іс-шараларды өткізуге мүмкіндік береді.
Бұдан бұрын Шымкентте жаңа стадионның құрылысына қатысты әлеуметтік желіде айтылған сыни пікірлерге қала әкімдігі түсінік берді.