KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    01:50, 27 Қаңтар 2026 | GMT +5

    66 жастағы семейлік полицейлердің екі көлігін өртеп жіберген

    СЕМЕЙ. KAZINFORM — Семей қаласында екі автокөлікті өртеген күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.

    патрульная полиция патрульдік полиция
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, оқиға 25 қаңтарда сағат 18:10–да болған. 

    Бұрын сотталған 66 жастағы жергілікті тұрғын мас күйде учаскелік полиция пунктінің маңындағы «Chevrolet Cobalt» және «Changan» маркалы екі автокөлікті өртеп жіберді. Бұл көліктер полиция қызметкерлеріне тиесілі болған.

    — Жедел-іздестіру шараларын жүргізген тәртіп сақшылары күдіктіні қолға түсірді. Ер адам уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, — деп хабарлады ведомство өкілдері.

    Еске салсақ, осыған дейін Риддерде полицияға бірнеше рет қоңырау шалып балағаттаған ер адам сотталғаны хабарланған. 

    Тегтер:
    Семей Оқиға Өрт Абай облысы Бұзақы Полиция Көлік
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар