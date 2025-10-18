KZ
    7 отандасымыз World Boxing әлемдік рейтингінде көш бастады

    АСТАНА.KAZINFORM – World Boxing ұйымы жаңартылған әлемдік рейтингті жариялады.

    7 қазақстандық спортшы World Boxing әлемдік рейтингінде көш бастады
    Фото: Сали Сабиров/Қазақстан ҰОК

    Рейтингіге сәйкес, Ерлер және әйелдер арасындағы барлығы 20 салмақ дәрежесінің ішінде 18 салмақта Қазақстан боксшыларының есімі енген. Олардың қатарында 7 отандасымыз көш бастады.

    Қазақстан боксшыларының әлемдік рейтингі төмендегідей:

    Ерлер:

    50 келі – Санжар Тәшкенбай (1-орын);
    55 келі – Махмұд Сабырхан (1-орын);
    65 келі – Ертуған Зейнуллинов (7-орын);
    70 келі – Төрехан Сабырхан (1-орын);
    75 келі – Сабыржан Аққалықов (9-орын);
    80 келі – Нұрбек Оралбай (2-орын);
    85 келі – Дәулет Төлемісов және Бекзат Нұрдәулетов (9-орын);
    90 келі – Сағындық Тоғамбай (7-орын);
    +90 келі – Айбек оралбай (1-орын).

    Әйелдер:

    48 келі – Назым Қызайбай (1-орын);
    51 келі – Алуа Балқыбекова (2-орын) және Жәзира Орақбаева (11-орын);
    57 келі – Карина Ибрагимова (10-орын), Ұлжан Сәрсенбек және Айдана Забынбекова (15-орын);
    60 келі – Виктория Графеева (3-орын);
    65 келі – Аида Әбікеева (1-орын);
    70 келі –Наталья Богданова (1-орын);
    75 келі – Надежда Рябец (12-орын);
    80 келі – Гүлсая Ержан (6-орын);
    +80 келі – Елдана Тәліпова (3-орын).

    Осыған дейін хабарлағанымыздай, Семей қаласындағы Abai Arena спорт кешенінде 14-21 қазан аралығында бокстан ерлер мен әйелдер арасында Қазақстан чемпионаты өтеді.

