7 шілде. Kazinform күнтізбесі. Жылнама
Kazinform оқырман назарына 17 шілдеге арналған атаулы күндер мен есте қалар оқиғалар күнтізбесін ұсынады.
ЕСТЕ ҚАЛАР ОҚИҒАЛАР
1998 жылы Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасы арасында қазақ-қырғыз мемлекеттік шекарасын делимитациялау туралы Меморандум жасалды. Олар республиканың құқықтық негізі ретінде Бүкілресейлік Орталық Атқару Комитетінің 1930 жылғы 10 қыркүйектегі «Қырғыз және Қазақ Автономиялық Кеңестік Социалистік Республикалары арасындағы шекаралар туралы» қаулысын қабылдауды ұйғарды. Топографиялық сипаттама 1961 жылғы Қырғыз КСР қаулысынан алынған.
2006 жылы ҚР Ұлттық банкі «Қазақстанның петроглифтері» сериясынан «Арба» деп аталатын коллекциялық күміс монетаны сатуға шығарды. Монетаның дизайнында біздің дәуірімізге дейінгі 2 мыңжылдықтың екінші жартысына жататын «Күйме» петроглифінің детальдары қолданылған. Номиналы 500 теңгелік монетаның айналысы — 3 мың дана, құны — 3 мың теңге. «Арба» — оның жетінші сериясы. Оның салмағы 24 г, диаметрі 37 мм. Монета оралған және сапа сертификаты бар.
2013 жылы Испанияның Ллорет-де-Мар қаласында (Испания) Павлодар Оқушылар сарайының «Блэз» эстрадалық би студиясының үлгілі тобы балалар мен жасөспірімдер арасында өткен «Теңіз, күн, фестиваль» халықаралық байқауында сәтті өнер көрсетті. Еуропа мен Азиядан топтар қатысты. 6 мен 18 жас аралығындағы 47 биші орындаған «Ояну», «Асау сезім» композициялары мен «Біз біргеміз!» хореографиялық нөмірі үшін Blaze студиясы екі номинация бойынша бірінші жүлделі орындарға ие болды.
2016 жылы Қазақстанда жарғылық капиталына мемлекеттің 100% қатысуымен «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамы құрылды. Қор қызметінің негізгі бағыттары аударымдар мен жарналарды жинақтау, медициналық қызметтерді сатып алу шартында көзделген көлемде және шарттарда медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтерін сатып алу және төлеу болып саналады.
2016 жылы Гонконгта өткен математика олимпиадасында павлодарлық оқушы Әмір Мұхаммед Әли алтын медаль жеңіп алды. Ол АҚШ, Франция, Қытай және Ресейден тең дәрежеде күшті қарсыластармен бақ сынады. Қазақстан құрамасы — алты жігіт — Олимпиадада сәтті өнер көрсетіп, жүлделердің толық жинағын жеңіп алды. Әмірдің алтынынан басқа қазақстандықтар үш күміс және бір қола медаль алды.
2019 жылы ҚР Президенті жанындағы Ұлттық Қоғамдық сенім кеңесі құрылды, оның негізгі мақсаты қоғам, саяси партиялар өкілдерімен кеңінен талқылау негізінде мемлекеттік саясаттың өзекті мәселелері бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеу болып табылады. және азаматтық қоғам.
2019 жылы «Бейнеу — Ақжігіт — Өзбекстан шекарасы» халықаралық автожолының ашылу салтанаты өтті. Салтанатты шараға қатысқан Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Асқар Мамин жолдағы көлік қозғалысының ашылуымен құттықтап, шараның Орталық Азиядағы көлік инфрақұрылымын дамыту, сауда көлемін арттыру және транзиттік тасымалдауды жүзеге асырудағы маңыздылығын атап өтті.
2020 жылы «Ұлттық кинематографияны қолдаудың мемлекеттік орталығы» мен «Қазақфильм» АҚ отандық киноиндустрияны қолдау мен дамытуға бағытталған бірлескен жұмысты жандандыру үшін бірігіп отыр. Бұл сала үшін маңызды шешімдердің барлығы бірлесе қабылданады, түйткілді мәселелер бірлесе шешіледі, жұмыс атқарылады деген сөз.
2020 жылы Каирде араб тілінде «Абайдың Қазақстан халқына өсиеттері» атты кітап жарық көрді. Мысыр ғалымы Халед әл-Саид Ганем өз еңбегінде қазақтың ұлы ақынының «Тәрбие сөзінің» мәнін, философиялық мәнін, ұлттық тәрбие мен дүниетаным, адамгершілік пен құқық мәселелеріне көзқарасын түсіндіреді. Бұл Халед әл-Саид Ганемнің Абай мұрасы және жалпы Қазақстан туралы жазған бірінші кітабы емес. Ол қазақ халқының тарихына, дініне, мәдениетіне арналған көптеген ғылыми еңбектер жазды.
2021 жылы Қазақстан Елшілігінде Абайды вьетнамдық аудармашылар тобының жетекшісі Доан Зан Нгиепке Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Алғыс хатын» тапсыру рәсімі өтті. Қазақтың көрнекті ақыны және ойшылы Абай Құнанбаевтың вьетнам тіліне аударылған «Қара сөздер» кітабы. Вьетнамдық көркем аударма шебері оның шығармашылығына жоғары баға бергені үшін алғыс айтып, Қазақстан мемлекетінің басшысына жылы лебізі мен ізгі тілегін жеткізді.
2023 жылы Қазақстан Республикасының Үкіметі БЖЗҚ-ға міндетті зейнетақы және кәсіптік зейнетақы жарналарының сақталуына зейнетақы төлемдерін алушыларға мемлекеттік кепілдіктерді жүзеге асыру қағидаларын бекітті инфляцияны ескереді. Зейнетақы жинақтарының сақталуына кепілдік келесі тұлғаларға қолданылады: зейнеткерлік жасқа жеткен күні жасы бойынша зейнеткерлер; бірінші немесе екінші топтағы мүгедектік белгісіз мерзімге белгіленген жағдайда — зейнетақы жинақтары алынған күні; 45 жасқа толған кезде, егер зейнетақы жинақтары ең төмен күнкөріс деңгейінің кемінде 70% сақтандыру төлемін қамтамасыз ету үшін сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шартын жасасу үшін жеткілікті болса, зейнеткерлік жасқа жеткен күннен бастап зейнетақы жинақтарын зейнеткерлік жасқа жеткенге дейін сақтандыру ұйымына аудару керек.
2024 жылы Павлодар жаңа логотипке ие болды. Логотиптегі таңба «PVL» аббревиатурасына негізделген. Түркі жазуынан, «Олентинская писаница» петроглифтерінен, «Қошқар мүйіз» қазақтың ұлттық ою-өрнегінен және «Қаз ұшағы» палеонтологиялық ескерткішінен шабыттанған қысқа, минималистік шрифт таңдалды. Логотиптің көрнекті бөлігі - жүрек пішінді элементі, ол оны керемет толықтырады, оған ерекшелік береді және сіздің қалаңызға деген сүйіспеншілікті білдіреді. Логотип көгілдір және сарғыш-құм реңктерінде ұсынылған. Бұл түстер аспанмен, Ертіс өңірінің даласымен және Ертіс суымен байланысты.
2025 жылы «Іле Алатауы» мемлекеттік ұлттық саябағындағы бақылау-өткізу пункттерінде жол ақысын төлеудің автоматтандырылған жүйесі енгізілді. Демалыс күндері Алма-Арасан және Аюсай шатқалдарына баратын көліктер саны айтарлықтай артып, кептеліс мен кезекке әкеліп отыр. Бұл мәселені шешу үшін саябақта жол ақысын төлеудің жаңа жүйесі іске қосылды. Жүргізушілер енді алдын ала немесе QR код көмегімен төлей алады. Жүйе көліктің нөмірін автоматты түрде оқып алады, бұл уақытты үнемдеп, ашықтықты қамтамасыз етеді.
2025 жылы Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі туралы ережені бекітті. Ережеге сәйкес, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ведомстволық бөлімшесі болып табылады және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын анықтауға, жолын кесуге, ашуға және тергеуге өкілеттік берілген. Орган тиісті өкілеттіктері болған жағдайда азаматтық-құқықтық қатынастарда мемлекеттің мүдделерін білдіруге құқылы. Бұл ретте қызметке өз құзыретіндегі функцияларды орындау үшін кәсіпорындармен келісімшарт жасасуға тыйым салынды.