734 қауіпті учаске: теміржолда су тасқынына қарсы шаралар күшейтілді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Республикасы Көлік вице-министрі Жәнібек Тайжанов су тасқыны кезеңіне теміржол көліг іинфрақұрылымының дайындығы туралы кезекті жедел кеңесті өткізді. Бұл туралы ведомствоның баспасөз қызметі мәлім етті.
Магистральдық желі бойынша 734 су тасқыны қаупі бар орын анықталды және 290 вагоннан тұратын 45 су тасқынына қарсы пойыз дайындау жұмыстары аяқталуға жақын.
Оңтүстік, Батыс және Шығыс өңірлер бойынша су тасқынына қарсы пойыздар 100%-ға дайын. Солтүстік өңір бойынша поездар 40%-ға дайындалды (жоспар 15 бірлік, факт 6 бірлік), объектілерді тазарту жұмыстары жоспарлы түрде жалғасып жатыр.
— Магистральдық желінің Алматы, Жамбыл, Шымкент, Қызылорда және Маңғыстау бөлімшелері бойынша баяндамаларға сәйкес су тасқыны жағдайы қалыпты түрде өтуде, қар еруінің көп бөлігі бойынша және еріген суларды өткізу штаттық режимде өтіп жатыр, — делінген хабарламада.
Су тасқыны кезеңінде шаралар қабылдау үшін қажетті инертті және құрылыс материалдары, оның ішінде 2,5 мың текше метр бутты тастар, 7,4 мыңнан астам темірбетон шпалдар, 10 инвентарлық металл құрылғылар, 41 инвентарлық рельс пакеттері дайындалды. Су өткізгіш құбырларды, шағын көпірлердегі қарды, мұзды және қоқыстарды тазарту, таулы және су ағатын арықтарды ашу жұмыстары жалғасады.
Министрлікке су тасқынына қарсы пойыздарды дайындауды толық аяқтауды, теміржолға жақын орналасқан барлық жеке су қоймаларының жай-күйін тексеруді, тәулік бойы кезекшілікті ұйымдастыруды және су тасқыны жағдайы бойынша апта сайын тыңдаулар өткізуді қамтамасыз ету тапсырылды.
Бұған дейін жолдардағы су шаю қаупі бар 229 учаске Көлік министрлігінің бақылауына алынғанын жазған едік.