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    754 шақырым теміржол салынып жатыр – Көлік министрі

    АСТАНА.KAZINFORM – ҚР Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев Үкімет отырысында көлік саласының қазіргі жағдайы мен даму жоспарлары жөнінде мәлімдеме жасады.

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    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Ол көлік саласы тұрақты өсімді көрсетіп отырғанын және экономиканың қозғаушы күштерінің бірі екенін атап өтті.

    – Соңғы 5 жылда көлік саласының жалпы өнімі 3 есе өсті. Биыл көрсеткішті 14,3 трлн теңгеге жеткізу жоспарланған, — деді Нұрлан Сауранбаев.

    Сондай-ақ, оның сөзінше, теміржол желісінің өткізу қабілетін арттыру мақсатында 754 шақырым жаңа жол салынып жатыр. Ал 3 мың шақырым жолды жаңғырту жұмыстары аяқталады.

    Атап айтқанда, Биыл Мойынты – Қызылжар, Дарбаза – Мақтаарал теміржол желілерінің құрылысы аяқталады.

    – Сонымен бірге, бірқатар жаңа жобаға кірісіп жатырмыз, оның ішінде Астана – Қарағанды бағытында үшінші жолдарды және Арыс – Қазалы учаскесінде екінші жолдарды салу бар. Және Қызылжар – Шұбаркөл – Есіл және Индербор – Мақат бағыттарын жаңғырту жоспарланған. Қосымша Индербор – Орал және Қарағанды – Қарағайлы жобаларына дайындық жұмыстарына кірісіп жатырмыз, — деді Нұрлан Сауранбаев.

    Айта кетейік, бұған дейін елде жаңғыртудан кейін 30 теміржол вокзалы ашылғанын жазғанбыз.

    Үкімет Нұрлан Сауранбаев Көлік
    Алпамыс Файзолла
    Алпамыс Файзолла
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