KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    08:58, 07 Ақпан 2026 | GMT +5

    760 жеке қосалқы шаруашылық санаққа қатысудан бас тартқан

    АСТАНА. KAZINFORM – Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросы Kazinform сауалына жолдаған жауапта былтырғы ауылшаруашылық санаққа қатысудан неше отбасы бас тартқанын мәлімдеді. 

    ауыл шаруашылығы
    Коллаж: Kazinform, freepik, gov

    - 2025 жылғы ауыл шаруашылығы санағының қамтылу деңгейі ұйымдастырылған шаруашылықтар арасында - 97,2%, ал жеке қосалқы шаруашылықтар арасында - 96,9%. Бұл қамтудың жоғары деңгейін көрсетеді және санақтың статистикалық қорытындыларын кейіннен қалыптастыру үшін деректердің репрезентативтілігін қамтамасыз етеді, - дейді статистика мамандары.

    Дегенмен, санаққа қатысудан бас тартқандар да болған.

    - Санақ нәтижесі бойынша 40 ұйымдастырылған шаруашылық (жалпы шаруашылықтар санынан үлесі - 0,01%) және 760 жеке қосалқы шаруашылық (үлес салмағы – 0,05%) санаққа қатысудан бас тартқан. Бұл көрсеткіштер жалпы санақтың сәтті өтуіне айтарлықтай әсер етпегенін және шаруашылықтардың басым көпшілігінің белсенді қатысқанын көрсетеді, - деп жазылған ресми жауапта.

    Агенттік мәліметі бойынша, санақтың нақты нәтижесі 2026 жылдың ІІІ-IV тоқсандарында толық жарияланады.

    Еске салайық, аталған санақ былтыр 21 қазанда аяқталған болатын.

    Тегтер:
    Экономика Ауыл шаруашылығы Санақ ҚР АШМ
    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар