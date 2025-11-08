8 қараша. Тұлғалар туған күн
Бүгін, 8 қараша күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
67 жыл бұрын (1958) ҚР Конституциялық соты жанындағы ғылыми-консультативтік кеңесінің мүшесі Николай Николаевич ТУРЕЦКИЙ дүниеге келді.
1986 жылы С. М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің заң факультетін бітірген. Заң ғылымдарының кандидаты (1999), заң ғылымдарының докторы (2005), РФ Жаратылыстану ғылымдары академиясының корреспондент-мүшесі (2021).
Еңбек жолы: 1976-1978 жылдары Кеңес армиясы қатарында болды. 1978-1979 жылдары Алматы үй құрылысы комбинатында қалыптаушы, 1979-1980 жылдары «Қаратау» спорт клубының нұсқаушысы, 1983-2002 жылдары ішкі істер органдарында қызмет атқарды. 2002-2007 жылдары «Динамо» ДСО мамандандырылған оқу орталығының директоры, Қазақ криминологиялық бірлестігінің директоры, «Қылмыстың алдын алу» журналының редакторы болды. 2012-2014 жылдары Ғ.Сапарғалиев атындағы Мемлекет және құқық ғылыми-зерттеу институтының директоры, Қазақстан заңгерлер одағының хатшысы, 2015-2016 жылдары ҚР Президенті Әкімшілігінің Құқық қорғау мәселелері бөлімінің инспекторы, 2016-2017 жылдары ҚР Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының ғылым жөніндегі проректоры қызметін атқарды. 2017-2022 жылдары ҚР Парламенті Сенаты Аппаратының Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетімен өзара іс-қимыл бөлімінің меңгерушісі болды.
Қазіргі қызметін 2023 жылдың қаңтарынан бері атқарып келеді.
ҚР Конституциялық Сотының жанындағы ғылыми-консультативтік кеңестің мүшесі (2023 жылғы қаңтардан бастап).
«Нұр Отан» ХДП партиялық тізімі бойынша IV сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттығына кандидат (2007), Заңнама және сот-құқықтық реформа комитетінің мүшесі (2007-2011).
«Құрмет» орденімен, 3-дәрежелі «Қазақстанның еңбек ері» медальдарымен, БҰҰ Балалар қорының (ЮНИСЕФ) мерейтойлық медалімен марапатталған.
56 жыл бұрын (1969) «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ бас директоры Олег Анатольевич ЩЕМЕЛЬ дүниеге келді.
Беларусь Республикасы, Минск қаласында туған. Беларусь политехникалық институтын «Электр станциялары» мамандығы бойынша бітірген (1992); Беларусь Республикасы Президентінің жанындағы Басқару академиясын «Экономика және кәсіпорынды басқару» мамандығы бойынша бітірген (2006).
Еңбек жолы: электр машиналарын жөндеу жөніндегі электрик, жабдықты жөндеу, релелік қорғаныс және автоматика жөніндегі электрик, «Минскэнерго» Минск электр энергетикалық өндірістік бірлестігінің Минск ЖЭС-4 электр цехының өндірістік учаскесінің шебері (1993-1998); Минскэнерго республикалық унитарлық электр кәсіпорны Минск ЖЭО-4 филиалының электр цехының бастығы (1998-2000); Минскэнерго Минск республикалық унитарлық электр кәсіпорны Минск ЖЭО-4 филиалының электр станциясының ауысым бастығы (2000-2007); Минскэнерго республикалық унитарлық электр кәсіпорны Минск ЖЭО-4 филиалының өндірістік-техникалық бөлімінің бастығы (2007); Минскэнерго республикалық унитарлық электр кәсіпорны Минск ЖЭО-4 филиалының бас инженерінің пайдалану жөніндегі орынбасары (2007 -2013); Минскэнерго Минск республикалық унитарлық электр кәсіпорны Минск ЖЭО-4 филиалының бас инженері (2013-2019); «Беленерго» электр энергетикасы мемлекеттік өндірістік бірлестігі бас директорының орынбасары, Минск (2019); «Минскэнерго» Минск республикалық унитарлық электр кәсіпорнының бас директоры (2019-2023) болды.
2023 жылдың сәуір айынан бастап қазіргі қызметінде.
55 жыл бұрын (1970) Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Басқару академиясының бастығы Ораз Жолдасұлы ЖОЛДАСОВ дүниеге келді.
Ақмола облысының Есіл қаласында туған. М. Х. Дулати атындағы Тараз университетін құқықтану мамандығы бойынша бітірген.
Еңбек жолы: ҚР Ішкі істер министрлігі Кадр саясаты департаментінің бастығы қызметін атқарды.
Қазіргі лауазымын 2025 жылдың ақпан айынан бері атқарып келеді.
49 жыл бұрын (1976) ҚР Ішкі істер министрінің бірінші орынбасары Бауыржан Төлегенұлы ӘЛЕНОВ дүниеге келді.
Ақмола облысында туған. 2004 жылы «Фемида» заң институтын, 2012 жылы Қарағанды заң институтын бітірген.
Еңбек жолы: 1997-1999 жылдары Көкшетау қалалық ішкі істер басқармасы мемлекеттік қауіпсіздік басқармасының полиция батальонының полицейі, 1999-2000 жылдары «Арнайы полиция» РМК № 7 ПБ күзет взводының командирі, 2000-2001 жылдары Көкшетау қалалық ІІБ әкімшілік полиция бөлімінің кавалериялық полицейі, 2001-2002 жылдары Көкшетау қаласы ІІБ патрульдік полиция батальонының полиция қызметкері, командирі, 2002-2004 жылдары Көкшетау қаласы ІІБ ОКП жедел іздестіру бөлімінің жедел уәкілі, аға анықтаушысы, 2004-2007 жылдары Ақмола облысы Ішкі істер департаменті Көкшетау қалалық ІІБ ОКП мүліктік қылмыстарды ашу бөлімінің бастығы, 2007 жылы Ақмола облысы ІІД Көкшетау қалалық ІІБ криминалдық полиция бөлімі бастығының орынбасары, 2007-2010 жылдары Ақмола облысы Ішкі істер департаменті Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қылмыстық қоғамдастықтарды дамыту және тарату бөлімінің бастығы, 2010-2011 жылдары Ақмола облысы ІІД Көкшетау қаласы ІІБ бастығының жедел жұмыс жөніндегі орынбасары, 2011-2013 жылдары Ақмола облысы Зеренді АІІБ-нің ішкі істер бөлімінің бастығы, 2013 жылы Ақмола облысы ІІД Көкшетау қалалық ішкі істер басқармасының бастығы болды.
2013-2014 жылдары Ақмола облысының Ішкі істер департаментінде, 2014-2015 жылдары СҚО Ішкі істер департаменті Қызылжар аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы қызметін атқарды. 2015-2018 жылдары Ақмола облысы Ішкі істер департаменті бастығының орынбасары, 2018-2019 жылдары Ақмола облысының полиция департаменті бастығының бірінші орынбасары, 2019-2020 жылдары Ақмола облысының полиция департаменті бастығының орынбасары (жедел жұмыс бойынша), 2020 жылы ҚР Ішкі істер министрлігі Жетінші департаменті бастығының орынбасары (жедел жұмыстар бойынша), 2020-2021 жылдары ҚР Ішкі істер министрлігі Жетінші департаментінің бастығы, 2021-2022 жылдары ҚР Ішкі істер министрлігі Жедел қызмет басқармасының бастығы қызметін атқарды.
2024 жылдың қазан айынан бастап қазіргі қызметінде.
43 жыл бұрын (1982) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің аппарат басшысы Мақсат Қабдуғалиұлы МУСИН дүниеге келді.
Шығыс Қазақстан облысында туған. С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген. Құқықтану бакалавры және математика магистрі.
Еңбек жолын 2005 жылы Агенттіктің Шығыс Қазақстан облысы бойынша басқармасында бас маман лауазымынан бастаған.
Әр жылдары Агенттіктің Шығыс Қазақстан облысы бойынша басқармасында бөлім бастығы, Агенттіктің мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу департаментінің басқарма басшысы, мемлекеттік қызмет саласындағы бақылау департаменті директорының орынбасары, заң департаментінің директоры қызметін атқарды. 2024-2025 жылдары ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Астана қаласы бойынша департаментінің басшысы қызметінде болды.
Қазіргі лауазымын 2025 жылдың сәуір айынан бері атқарып келеді.
127 жыл бұрын (1898-1937) Алаш қозғалысының қайраткері, әдебиет сыншысы, абайтанушы Ыдырыс МҰСТАНБАЕВ дүниеге келді.
Шығыс Қазақстан облысының Жарма ауданында туған.
Тінібай медресесін, екі сыныпты орыс-қазақ училищесін бітіріп, Семей гимназиясында оқыды. Еңбек жолын пошта телеграфисі болып бастады.
1918 жылы Семейде Алаштың атты әскер полкін жасақтауға қатысты. 1919-1921 жылдары Семей губревкомы мен губаткомының мүшесі болып, Семей, Өскемен, Аягөз, Зайсан университетінде ұйымдастырушылық-басшылық қызметтер атқарды.
1920 жылы Қазақ АКСР-нің Құрылтай съезінде ОАК-нің мүшелігіне сайланды. 1921-1926 жылдары Орал, Ақмола губерниясының прокуроры, Сырдария губаткомының төрағасы, Қазақ ОАК-нің нұсқаушысы қызметтерін атқарды. 1926 жылы «Сырдария ісі», «Шаян ісіне» қатысты жауапқа тартылды. 1926-1927 жылдары — Қазақ АКСР-інің байланыс халық комиссары.
1927 жылы Семейде өткен атаман Анненковқа қарсы сотта мемлекеттік айыптаушы болды. Өмірінің соңғы жылдарында Қызылорда мен Алматыда әр түрлі кеңес, партиялық, шаруашылық қызметтер атқарды. Қазақстандағы жер мәселесі, ауылдағы тап тартысы, байлардың мүлкін тәркілеу, мекемелерді қазақыландыру т. б. социалистік қайта құрулар мен голощекиндік ұлт саясатына қарсы күрескені үшін, «сәдуақасовшылдық», троцкилік оппозицияның көрнекті өкілі ретінде қудаланып, партия қатарынан шығарылды.
Ыдырыс Мұстанбаев әдеби сынға өзіндік үлес қосып, қазақ әдебиетінің тағдырына қатысты талас-тартысқа белсене араласты. Абай, А.Байтұрсынов, М.Жұмабаевтардың шығармашылық мұрасын таптық-идеологиялық шабуылдан қорғады.
Саяси қуғын-сүргіннің құрбаны болды. 1991 жылы 18 ақпанда ақталды.