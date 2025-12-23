Абай облысы Көкпекті ауданының әкімі болып Нұрбек Қошқарбаев сайланды
СЕМЕЙ. KAZINFORM — Абай облысы Көкпекті ауданының әкімі сайлауында Нұрбек Тұрсынқанұлы жеңіске жетті. Ол сайлаушылардың 68,5%-ының дауысын иеленген.
Нұрбек Тұрсынқанұлы 1979 жылы 5 маусымда Көкпекті ауданы Көкпекті ауылында дүниеге келген.
Семей қаласындағы М.О. Әуезов атындағы педагогикалық колледждің «Бастауыш сынып және ұлттық мектепте орыс тілі пәні мұғалімі», М.О. Әуезов атындағы Семей университетін «Қазақ тілі және әдебиет мұғалімі», Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетін «Құқықтану», Семей қаласының Шәкәрім атындағы университетін «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру» мамандықтары бойынша бітірген.
Еңбек жолын Семей қаласының № 33 орта мектебінің бастауыш сыныптарындағы орыс тілі пәнінің мұғалімі болып бастаған.
2002-2008 жылдары Семей қаласының № 17 орта мектебінде қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі, тәрбие жұмысы бойынша директордың орынбасары.
2008-2009 жылдары Семей қаласының № 36 орта мектебінде қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі, оқу-тәрбие жұмысы бойынша директордың орынбасары.
2009-2010 жылдары Ақмола облысының Жақсы ауданының Жақсы ауылының № 2 Жақсы орта мектебінің директоры.
2010-2012 жылдары Семей қаласының білім бөлімінің бас маманы.
2012-2013 жылдары Бесқарағай ауданы әкім аппаратының ұйымдастыру-кадр және мемлекеттік-құқық жұмысы бөлімінің басшысы.
2013 жылдың ақпан-қыркүйек айларында Семей қаласы әкім аппаратының ұйымдастыру-кадр жұмысы және марапаттау бөлімінің бас маманы.
2013-2014 жылдары Семей қаласы әкім аппаратының персоналды басқару бөлімінің басшысы.
2014-2015 жылдары Семей қаласы әкім аппаратының ұйымдастыру-инспекторлық жұмыс бөлімінің басшысы.
2015-2019 жылдары Курчатов қаласы әкім аппаратының басшысы.
2019-2024 жылдары Курчатов қаласы әкімінің орынбасары.
2024 жылдың желтоқсан айынан осы уақытқа дейін Бесқарағай ауданының әкімі лауазымын атқарған.
