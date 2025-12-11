KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:43, 11 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Абай облысында 13 жеңіл және 25 жүк көлігі жолда қалып қойған

    АСТАНА. KAZINFORM — Абай облысында полиция жолдардың жабылуына байланысты жүргізушілерді жылыту пункттеріне эвакуациялады. Бұл туралы облыстық ПД баспасөз қызметі мәлімдеді.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Балагазиев Ерназ / Kazinform

    10 желтоқсандағы қолайсыз ауа райы Абай облысындағы жол жағдайын қиындатып, бірқатар автожолдың уақытша жабылуына себеп болды. Өңір полицейлері жол қозғалысына қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін күшейтілген режимде қызмет атқарды.

    — Жарма ауданындағы Қалбатау — Көкпекті трассасының учаскесінде 13 жеңіл және 25 жүк көлігі қалып қалған. Көктайғақ пен көрінудің шектелуі бұл бағыттағы қозғалысты айтарлықтай қиындатты. Барлық жүргізушілер мен жолаушылар жылыту пунктіне эвакуацияланып, онда 24 адам орналастырылды. Оларға қажетті көмек көрсетілді, — делінген ведомство таратқан ақпаратта.

    Полиция қызметкерлері жүргізушілерден олардың бағытын нақтылады, жабық бағыттар туралы ескертіп, адамдарды қауіпсіз жерге жеткізуді ұйымдастырды. 

    Бұдан бұрын Абай облысында жол қауіпсіздігі күшейтілгенін жазғанбыз.

    Тегтер:
    Аймақ Ауа райы жүргізуші Абай облысы Полиция Көлік
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар